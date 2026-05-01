A corto plazo, China sufre el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: el encarecimiento del petróleo y del gas eleva los costes de producción, presiona los márgenes industriales y frena un consumo ya debilitado.

Sin embargo, a medio y largo plazo, la situación podría jugar a su favor. El shock energético actual pesa sobre una economía todavía muy dependiente de la industria y de las exportaciones, pero al mismo tiempo acelera una transición global hacia las energías renovables, un ámbito en el que China domina ampliamente. En otras palabras: China hoy sufre el golpe, pero el país está bien posicionado para aprovechar la transformación que éste desencadena.

Señales económicas cada vez más preocupantes

Varios indicadores empiezan a deteriorarse. El consumo se desacelera con claridad: las ventas de automóviles caen con fuerza, los hogares aplazan sus gastos y los servicios —restaurantes, hoteles— funcionan a medio gas.

En el sector industrial, los stocks se acumulan, reflejo de un creciente desequilibrio entre oferta y demanda. La producción automotriz también retrocede, una señal premonitoria significativa en una economía donde este sector articula buena parte de la cadena industrial.

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Además, algunas empresas, especialmente en sectores de bajo margen, comienzan a cerrar. El shock energético actúa en este momento como un revelador de fragilidades ya existentes.

Tensiones sociales aún localizadas pero reveladoras

Estas tensiones no son nuevas, pero adquieren mayor visibilidad. En Yulin y Shantou, trabajadores han protestado tras el cierre de fábricas incapaces de absorber el aumento de los costes, especialmente del plástico.

Este tipo de movilización sigue siendo limitada y generalmente tolerada mientras se mantenga pacífica. Sin embargo, pone de relieve una realidad fundamental: los trabajadores más precarios son los que absorben en primer lugar los choques económicos.

Una respuesta centrada en la seguridad y la tecnología

La reacción de las autoridades revela claramente sus prioridades. El Politburó insiste en la seguridad energética y la autonomía tecnológica: asegurar los suministros, reforzar las cadenas de valor nacionales y acelerar la innovación, especialmente en inteligencia artificial. La noción de “desarrollo de alta calidad” sigue siendo central, es decir, avanzar en la cadena de valor más que impulsar masivamente la demanda. El apoyo al consumo o al sector inmobiliario se menciona, pero permanece en segundo plano. Por ahora, no hay un gran plan de estímulo, sino una gestión prudente y selectiva.

Una crisis que podría reforzar la posición de China

Esta crisis energética actúa como un acelerador global. El alza de los precios del petróleo empuja a Estados y consumidores a buscar alternativas: renovables, electrificación, eficiencia energética. China ya domina estos sectores: controla gran parte de la producción de paneles solares y baterías, y ofrece vehículos eléctricos a costes muy competitivos.

En un mundo que busca reducir su dependencia de los hidrocarburos, esta posición se convierte en una ventaja estratégica clave. Cuanto más se prolonga la crisis, más se acelera la transición y más se puede beneficiar China de esta nueva demanda.

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