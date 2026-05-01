Con nuestro corresponsal en Damasco, Mohamed Errami

Edificios destrozados, fachadas acribilladas por impactos. En Jobar, al este de Damasco, la vida regresa lentamente. Una familia se ha reinstalado aquí hace unos meses, en su edificio destruido. Abu Ahmed, el padre, cuenta este regreso a pesar de todo: “Hemos vuelto a casa. Hemos vuelto a nuestras casas, lo que bajo Bashar al-Asad estaba prohibido. Y quienes ayer nos oprimieron hoy están en el banquillo de los acusados”.

Desde el ataque con gas sarín de agosto de 2013, los barrios de Guta Oriental habían quedado despoblados, ya que a sus habitantes se les había prohibido regresar. Una prohibición que se ha levantado desde entonces, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La detención de Adnan Abboud Hilweh, uno de los tres generales sirios acusados en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos de estar implicados en el ataque durante la guerra civil de 2013, ha reavivado inevitablemente los recuerdos. Porque bajo los escombros, la historia permanece intacta.

Los recuerdos de una noche que “no se puede imaginar”

Abou Ahmed perdió a varios miembros de su familia durante el ataque químico de 2013. En su barrio, la noticia de la detención de un exgeneral resuena, sin disipar las dudas. En un taller, uno de los pocos negocios que han reabierto, un vecino recuerda aquella noche: “Yo estaba en el barrio de Ain Terma cuando comenzaron los bombardeos del régimen. Vi la magnitud de los ataques como nunca” recuerda el mecánico. “Empezó a las 2 de la madrugada… en plena noche. Murieron niños… es cruel. Lo que vieron en la televisión… es apenas el 25 % de lo que vivimos aquí. No se lo pueden imaginar”.

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Trece años después de los ataques químicos en Guta, las huellas siguen siendo visibles, tanto físicas como humanas. Si bien esta detención marca un punto de inflexión judicial, para muchos aquí la justicia sigue estando lejos, ante la magnitud de los crímenes y los años de impunidad. La guerra civil en Siria ha dejado más de medio millón de muertos, millones de desplazados y decenas de miles de personas siguen desaparecidas, a menudo en el sistema carcelario extremadamente brutal del país. Son cicatrices que no se borrarán tan pronto.

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