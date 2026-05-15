Ceniza en la boca sigue los sueños, las desilusiones y la dureza del desarraigo que vive Lucila, una joven mexicana que trabaja como niñera y repartidora en España.

Ella y su hermano emigraron para reunirse con su madre, Isabel, a quien no veían desde que eran pequeños.

Sin embargo, al llegar a Europa descubren que, a los ojos de muchos, el pasado de una persona migrante es casi invisible.

Con esta película, Diego Luna busca precisamente tender un puente entre esos dos mundos: el de quienes migran y el de quienes los reciben.

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“El gran problema, creo yo, es la ignorancia. Si tú supieras realmente qué está detrás del que deja todo… Cuando dejas todo es porque no tienes de otra”, explica a RFI, señalando que España se ha convertido en una especie de “puerto seguro” por la creciente violencia que viven los migrantes en Norteamérica.

“Después te vas dando cuenta de que hay muchas otras capas en el análisis que hay que hacer. La película te confronta, porque si lo piensas, todos recibimos a alguien. No hay comunidad que no esté viviendo esta complejidad de tener que recibir, abrirse y mostrar quiénes somos; en ese recibir terminamos mostrando quiénes somos”, afirma.

Una vez instalada en España, la realidad se vuelve demoledora para Lucila. Anna Díaz interpreta a esta hermana mayor obligada a asumir responsabilidades de madre sustituta. “Es una mujer resiliente, con muchas ganas de vivir, pero a la que no se le permite experimentar todo lo que debería. No hay muchos proyectos donde te regalan mujeres complejas, que puedan atravesar por muchas situaciones y salir adelante. Es un regalazo interpretar a Lucila”, señala la actriz.

En el papel de Isabel, la madre que encarna la figura del abandono y la culpa, está Adriana Paz, primera actriz mexicana en haber sido galardonada con una Palma en Cannes en 2024.

Para ella, el personaje toca una herida profunda y universal. “Para mí era muy importante hablar de eso, porque creo que es muy difícil ser madre y no cometer errores. Yo migré a España cuando tenía 23 años y conocí mujeres que estaban en el lugar de Isabel, viniendo a buscar mejores oportunidades a Europa, que querían traerse a sus hijos inmediatamente y no pudieron porque tampoco se les ha permitido. Igual que a Lucila no se le ha permitido ser, y está cansada”, explica.

Ceniza en la boca, dirigida por Diego Luna, fue presentada en las proyecciones especiales del Festival de Cannes.

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