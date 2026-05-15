La historia tiene lugar en 1992 y se narra a través de los ojos de Inés, una niña de nueve años que entabla amistad con Ana, una prometedora esquiadora alemana.

Cuando Ana desaparece misteriosamente, la investigación revela secretos familiares y emociones congeladas.

En esta película, presentada en el Festival de Cannes, Martelli establece un paralelismo entre la desaparición de Ana y la de miles de chilenos durante la dictadura, pero, sobre todo, muestra un Chile glacial que ha sido poco explorado en el cine de su país.

“El hielo, la nieve de alguna manera resuenan con el silencio de una época que quedó un poco suspendida. Quedó un poco congelada por los acuerdos que se hicieron para poder recuperar la democracia. Hubo muchas concesiones que implicaron silencio y amnistía: no juzgar a los responsables de la dictadura y la sensación que era un poco estar caminando sobre estos cuerpos que no sabíamos dónde están, no sabemos todavía dónde están”, dice Martelli a RFI.

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Con El deshielo, Manuela Martelli prosigue su exploración de la historia de Chile, comenzada con su ópera prima, pero esta vez en el período de la transición a la democracia, cuando el país buscaba renovar su imagen internacional.

“Algo que el mismo Chile quiso demostrar en Europa el año 92, el año de la Expo Sevilla y el año en que Chile decidió llevar un iceberg al pabellón, como una manera también de mostrar que era un país frío y lo que se asocia a un país frío. La idea de la modernidad, de desarrollo está asociada con el frío, como en oposición a esta cosa tropical de los países subdesarrollados. Quise jugar con los estereotipos y romper con eso. Pero de alguna manera también mostrar la otra cara de Chile, que se abría al mundo y quería mostrar que era un país en vías de desarrollo y, por otro lado, que había muchos asuntos pendientes”, añade Martelli.

El deshielo, de la chilena Manuela Martelli, se proyectó en la sección oficial Un certain regard del Festival de Cine de Cannes.

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