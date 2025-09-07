Miles de fieles celebraron este domingo en el Vaticano la canonización del primer santo milenial Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido en 2006, conocido por haber difundido la fe católica por internet. El papa León XIV también canonizó a otro joven, menos conocido, Pier Giorgio Frassati, alpinista italiano quien muriera en 1925 por poliomelitis.

Dos italianos canonizados, separados por casi 80 años, pero con varias cosas en común, entre ellas, su juventud, el amor al deporte y su compromiso social.

Es quizás por ello que el Vaticano decidió reprogramar la ceremonia de canonización de Acutis, prevista para el pasado 27 de abril, pero aplazada por la muerte del papa Francisco y juntarla a la de Frassati. Una canonización doble que finalmente reunió a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, la primera para el nuevo papa León XIV.

¿Quiénes son Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati?

Durante la misa solemne, que empezó a las 10H00 (08H00 GMT) en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa León XIV declaró oficialmente santo a Carlo Acutis, fallecido de leucemia en 2006, con tan sólo 15 años de edad.

Carlo Acutis, conocido como "el influencer de Dios", es el primer milenial en ser declarado santo. También se le conoce como el "ciberapóstol", ya que dedicó gran parte de su vida a difundir la fe católica en internet.

En la ceremonia, el pontífice también canonizó al estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual, quien muriera a los 24 años de edad.

Bajo un sol radiante, una multitud de fieles, muchos de ellos jóvenes, llevando banderas de su país o imágenes con la efigie de Acutis, se reunieron en la plaza.

"¡Me alegra ver a tantos jóvenes!" dijo el papa León XIV, pocos minutos antes del inicio de la ceremonia.

El ciberapóstol Carlo Acutis

A Carlo Acutis se le conoce por haber sido muy talentoso en informática y haber creado una exposición digital sobre los milagros eucarísticos.

"Carlo Acutis fue un ejemplo para mí, porque supo combinar su vida cotidiana -la escuela, el fútbol y su pasión por la informática- con una fe inquebrantable", dijo a la AFP Filippo Bellaviti, de 17 años, originario de Vignate, cerca de Milán.

Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, Carlo Acutis creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo calificaron para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente.

En ambos casos, sus familias habían invocado al adolescente para que intercediera.

En Asís, donde la tumba de Acutis atrae cada año a cientos de miles de peregrinos y curiosos, la diócesis instaló pantallas gigantes para seguir la ceremonia.

"Yo se que muchos vendrán, muchos lo verán por televisión (…). Y estoy segura que Carlo les agradece", declaró su madre, Antonia Salzano en un video publicado el sábado por la diócesis de Asís.

Con cerca de un millón de visitantes en 2024, esa diócesis registra el alza continua de la asistencia al Santuario del Despojo donde el cuerpo del adolescente de rostro rollizo y pelo negro azabache reposa en jeans, deportivas Nike y prendas de jogging.

El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue muy rápido, algo poco habitual. Es también notoria su popularidad entre los fieles católicos.

Algo también poco usual es que su familia -sus progenitores y sus dos hermanos- estuviera presente en la ceremonia de canonización. La madre de Acutis, algunos años después de la muerte de Carlo, quedó embarazada de gemelos, un niño y una niña, ahora adolescentes.

Pier Giorgio Frassati

Por su parte, Pier Giorgio Frassati, canonizado también este domingo 7 de septiembre, murió hace ya 100 años.

Frassati nació en Turín en el seno de una familia burguesa y rompió con la trayectoria de su padre, senador y fundador del diario La Stampa, para ponerse al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Este estudiante de ingeniería, deportista, miembro de la Acción Católica, resumía su ideal con el lema "Verso l’alto" ("Siempre hacia lo más alto"). Fallecido a los 24 años a causa de la poliomielitis, fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad.

Más de 30 años después de su beatificación por Juan Pablo II en 1990, el Vaticano reconoció un segundo milagro a finales de 2024: la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma.

Esta ceremonia de canonización, la primera para el papa León XIV desde su elección en mayo, tuvo lugar en pleno Jubileo, el "Año Santo" de la Iglesia católica, para el que ya han acudido a Roma más de 24 millones de personas, según el Vaticano.

(Con la AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más