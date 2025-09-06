La formación ciclista Israel-Premier Tech anunció este sábado, antes de la salida de la etapa 14 de la Vuelta a España, que ha eliminado del maillot con el que compite la palabra "Israel" para garantizar la seguridad de la carrera, tras días de manifestaciones propalestinas e incidentes.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera.", señaló el equipo en un mensaje colgado en sus redes sociales.

Desde el inicio de la prueba deportiva, grupos de activistas propalestinos están llevando a cabo acciones de protesta contra la presencia del equipo en La Vuelta. El miércoles, la etapa tuvo que acabar tres kilómetros antes de la llegada prevista a Bilbao por temor a incidentes en la meta.

El viernes la carrera fue cortada de nuevo brevemente al inicio del ascenso al Alngliru, el último puerto de la etapa. Esta protesta se saldó con la detención de doce personas por desórdenes públicos, según la Guardia Civil.

"El nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", prosiguió el equipo en su mensaje.

La nueva versión del maillot ya había sido utilizada en otras ocasiones por sus ciclistas, aunque durante los entrenamientos, por lo que se trata de la primera vez que lo usan en una competición oficial.

El viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio".

Israel PT, que es una estructura privada y no un equipo-Estado, cuenta con una protección reforzada durante sus carreras. Sólo cuenta con un ciclista israelí en sus filas.

La Unión Ciclista Internacional condenó con firmeza lo ocurrido este miércoles en Bilbao durante la carrera y recordó "la importancia fundamental de la neutralidad política en las competiciones deportivas".

Desde el inicio de la guerra en Gaza, hace ya 700 días, varias carreras, entre ellas el último Tour de Francia, han tenido manifestaciones propalestinas.

