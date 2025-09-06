Más de un millar de católicos LGBT+ y sus familiares realizan este fin de semana por primera vez una peregrinación en el marco del "Año Santo", una "señal importante" hacia una mayor diversidad en la Iglesia católica.

Son más de 1.400 personas, procedentes de una veintena de países, los que quienes respondieron a la invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata para participar en el Jubileo de la Iglesia, organizado cada 25 años.

No está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV, aunque algunos grupos LGBT+ respondieron a la invitación y empezaron a acudir este sábado al Vaticano. Se trata de la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año jubilar.

Yveline Behets, mujer transgénero de 68 años llegada desde Bruselas, cuenta a la agencia AFP que recorrió 130 kilómetros a pie junto con una treintena de personas de este colectivo a lo largo de la Vía Francígena para llegar a Roma.

Esta vía es una ruta de peregrinación que comienza en Inglaterra, atraviesa Francia y Suiza y termina en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Como millones de otros peregrinos, los participantes recorrerán este sábado por la tarde la principal arteria que conduce al Vaticano para atravesar la "Puerta Santa" de la basílica de San Pedro.

Por la mañana, cientos de ellos participaron en una misa presidida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana en la iglesia del Gesù, en pleno centro de Roma, tras una vigilia de oración el viernes marcada por testimonios.

Desde su elección en 2013 hasta su muerte en abril pasado, el papa Francisco, defensor de una Iglesia abierta a todos, multiplicó los gestos de acogida hacia la comunidad LGBT+, sin hacer evolucionar la doctrina. Su decisión a finales de 2023 de abrir la posibilidad de bendiciones a las parejas del mismo sexo provocó una fuerte oposición en los sectores conservadores, especialmente en África.

