"La Marcha queda postergada; pensamos organizarla en septiembre, pero todo el equipo debe reunirse para ver cómo hacemos", comentó Anouk Veyret, copresidenta de Inter-LGBT.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, había pedido a los organizadores de esta cita anual del colectivo LGTB+ en París y a los del festival Solidays la anulación de ambos eventos.

No es la única medida tomada por las autoridades en las últimas horas para hacer frente a la intensa y prolongada ola de calor con temperaturas que rondan los 40ºC.

El prefecto de policía ya anunció el jueves la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes, como ya hicieron el domingo pasado durante la popular Fiesta de la Música. Del mismo modo, queda prohibida la venta de alcohol a partir de las 18:00.

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Así, buscan reducir la presión sobre los servicios de urgencias y los hospitales de la capital, máxime cuando esta ola de calor recuerda a la de 2003, que dejó casi 15.000 muertos en Francia.

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Las urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, uno de los principales de París, están sometidas a una fuerte presión, advirtió el viernes el jefe de urgencias Philippe Juvin, describiendo una situación "extremadamente grave".

"Los pasillos están llenos" de pacientes

Desde el lunes, "la llegada de pacientes no disminuye, ayer aumentó mucho", explicó a los medios BFMTV/RMC. "Los pasillos están llenos" de pacientes "más bien ancianos", con "hipertermias muy elevadas", señaló.

Mientras tanto, el balance de personas muertas por ahogamiento en Francia durante la actual canícula se elevó a 55 personas, informó el viernes el gobierno, que teme un balance todavía peor.

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Numerosas personas han muerto ahogadas, en su mayoría jóvenes, que se bañaban en zonas no autorizadas en ríos o lagos para escapar del calor.

Según la ministra de Deportes, "un 65% de estos ahogamientos tuvieron lugar en lugares de baño no vigilados o no autorizados".

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