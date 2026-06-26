Los terremotos en Venezuela pasarán a la historia no solo por sus devastadores efectos, sino porque son un fenómeno inusual. Este miércoles, la región norte del país sufrió un temblor de magnitud 7,2, y, tras solo 39 segundos, ocurrió otro más potente, de magnitud 7,5. Los expertos denominan este suceso como doblete sísmico.

Marcelo Lagos López, profesor del Instituto de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Chile, explica a RFI: "Ocurren dos terremotos casi simultáneamente porque ambos están localizados en la misma traza de una falla activa. Entonces, el primero, 7,2 sería el terremoto precursor, y el 7,5, posterior, 39 segundos después, sería el evento principal. Ambos son parte de una gran secuencia.

"Si lo ponemos todo en cámara rápida, hasta parece un solo evento a ojos de la comunidad que experimentó el gran movimiento del suelo", continúa.

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Para Lagos López, es importante recalcar que el terreno donde ocurrieron los terremotos también explica su gravedad: "Estamos hablando de una zona de valles, una zona donde hay ríos y predominan suelos de origen aluvial y coluvial. Son suelos, en general, menos consolidados. Y cuando tenemos suelos poco consolidados, generalmente en ese tipo de ambientes es donde las ondas sísmicas se amplifican. Puedes recordar los terremotos de 2017 en México: claramente un sector de Ciudad de México, que fue ampliamente afectado, está construido sobre un antiguo lago desecado por los aztecas. Es un suelo claramente poco consolidado donde las ondas sísmicas se concentran, se amplifican y son más peligrosas."

Por el momento, la cifra de fallecidos ya supera el centenar, pero esta no para de aumentar. Según la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), podrían haber entre 10.000 y 100.000 muertos.

No puedo afirmar en este minuto que vayan a ser miles, pero diría que van a ser centenas

"Es un modelo. Y como todo modelo, es una simplificación de la realidad. Eso no quiere decir que el cálculo esté errado, pero hay que entenderlo como una aproximación y no como valores absolutos. No sé la estadística en este minuto, pero yo diría que van a ser centenas. No puedo afirmar en este minuto, ciertamente, que vayan a ser miles, pero hay que entender que lo que hace el USGS es una estimación de acuerdo a la intensidad, los datos históricos y la realidad política, social y cultural de cada país.", concluye Lagos López, que no descarta que estos terremotos liberen tensión en otras regiones, por lo que la amenaza sísmica en Venezuela sería inevitable.

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