Impulsada por un río atmosférico conocido como "Expreso Piña", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, autoridades pronostican que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

Se espera que la noche del miércoles la tormenta arroje hasta 2,5 centímetros de lluvia por hora en varias regiones del estado en la costa oeste del país.

"Las inundaciones repentinas potencialmente letales continuarán en el sur de California hoy y mañana, también persisten las nevadas fuertes en las montañas y potentes ráfagas de viento", indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) la tarde de este miércoles.

"Vidas y propiedades están en gran peligro", detalló el despacho en uno de sus boletines.

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, por lo que ciudades como Los Ángeles amanecieron con restos de árboles y algunos escombros en las calles, así como ligeras inundaciones que dificultaban el tránsito.

Las precipitaciones incrementaron su intensidad este miércoles, dejando a decenas de miles de personas en el sur de California sin servicio eléctrico por la caída de líneas por la furia de la tormenta navideña.

Algunas regiones recibieron más de 28 centímetros de precipitaciones en menos de 24 horas, informó el servicio meteorológico.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero. Debido a los estragos de las llamas, el terreno es susceptible a deslaves.

Algunos centros de refugio comenzaron a recibir personas que tuvieron que abandonar sus casas tras las órdenes de evacuación inmediata, reportó el diario Los Angeles Times.

Las autoridades rescataron a un conductor en San Diego, y atendieron varios accidentes.

Algunas de las más importantes arterias viales de Los Ángeles fueron cerradas debido a las advertencias de riesgo de inundación rápida que rigen en extensas áreas del sur de California, empeorando el ya congestionado tránsito local.

"Decidimos quedarnos en casa"

Ariel Cohen, meteorólogo del NWS, advirtió a los medios de comunicación que desde la tarde del miércoles hasta el viernes "muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas".

"Si planeaban tomar las carreteras durante la Navidad, por favor reconsideren sus planes", agregó.

Aunque muchos angelinos estaban en las calles la mañana de este miércoles comprando regalos de última hora, para otros la celebración navideña fue alterada debido a las precipitaciones.

"Decidimos quedarnos en casa, hemos recibido todas estas alertas. No parece seguro" para manejar, dijo a la AFP Jim Lewis, quien tenía previsto visitar a sus primos en la vecina Pasadena y que hizo compras de última hora luego de cambiar de planes.

Para quienes tenían planes caseros, el clima extremo que golpea al sur de California no amenaza al espíritu navideño.

Larissa Peet, quien tenía previsto hacer una fiesta, dijo que la celebración se mantiene en pie.

"No haremos nada de forma diferente, sólo estar juntos, comer, beber y pasar un buen rato", comentó.

Además de peligrosas inundaciones, los meteorólogos avizoran posibles ráfagas de hasta 127,8 kilómetros por hora en las montañas y desiertos del condado de Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, decretó estado de emergencia en varios condados, incluyendo Los Ángeles, para favorecer la rápida movilización y alocación de recursos en caso de que sea necesario.

