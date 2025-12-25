Con nuestra corresponsal en Nueva York, Loubna Anaki

La información ha sido revelada por la prensa estadounidense, que afirma haber tenido acceso a documentos internos de la ICE, la policía federal de inmigración. La administración Trump estaría negociando la compra de siete depósitos, destinados generalmente a grandes empresas de transporte y reparto, pero que en este caso se transformarían en centros de detención para migrantes.

Con el doble de tamaño que los centros utilizados actualmente, que están superpoblados, estos almacenes podrían albergar a cerca de 80.000 personas en espera de ser deportadas. La administración Trump espera así poder dar un paso más en su política contra la inmigración ilegal.

Centros de detención con condiciones “inhumanas”

Desde el regreso al poder del republicano Donald Trump a principios de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona estas operaciones, ha puesto en marcha métodos muy controvertidos. Los centros de detención suelen ser objeto de críticas por sus condiciones, calificadas de “difíciles” o incluso “inhumanas” por numerosas organizaciones.

Varios inmigrantes han fallecido allí durante su detención. A pesar de las críticas, las autoridades estadounidenses siguen decididas a continuar con sus medidas contra los extranjeros en situación irregular. Era una promesa electoral del presidente Donald Trump.

