Por David Baché

En la ciudad de Bandiagara, en el centro de Malí, la cena de Nochebuena y la misa de Navidad están garantizadas. Pero en la región de Bandiagara, especialmente en el círculo de Koro, muchos pueblos están sometidos al dominio de los yihadistas del Jnim, que imponen sus leyes y, evidentemente, no permiten a los cristianos vivir libremente su fe. Estos cristianos no son perseguidos, su presencia es tolerada a cambio del pago de un impuesto específico, pero muchas iglesias están cerradas.

Sin embargo, no todos renuncian a celebrar la Navidad. “Los habitantes se desplazan”, explica un cristiano de la región de Bandiagara, muy implicado en la vida de la comunidad. “Una buena parte de los habitantes de estas aldeas se dirigen a las capitales de su sector para poder participar en la misa. Se hace de común acuerdo con los responsables, los párrocos y los catequistas de esas localidades. Ellos ven cómo se pueden agrupar los diferentes pueblos o, si hay sacerdotes disponibles, estos intentan acercarse lo más posible a los pueblos para poder celebrar la Navidad”.

Pero incluso desplazarse es un riesgo, especialmente para las mujeres, que se ven obligadas a obedecer las prescripciones yihadistas incluso en los vehículos. “Nuestras mujeres cristianas se ven obligadas a llevar velo para poder desplazarse y celebrar la fiesta de Navidad”, testimonia este fiel de la región de Bandiagara. “Por lo tanto, es difícil sentirse 100 % cristiano y celebrar la Navidad con tranquilidad”.

El mes pasado, la peregrinación cristiana de Kita tuvo que ser cancelada. El episcopado renunció a este evento de alcance nacional debido a la amenaza para la seguridad y a la escasez de combustible impuesta en el país por los yihadistas.

