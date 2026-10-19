Por el enviado especial de RFI a Brasil

Con ataques familiares cruzados, Bolsonaro ha intentado acorralar a Lula con acusaciones de supuesta corrupción vinculadas a su hijo, mientras el presidente, visiblemente irritado, ha acusado al hijo del ex presidente de extrema derecha y actual candidato de relacionarse con el crimen organizado y de conspirar en EE.UU.

Lula ha querido exhibir energía a sus 80 años para aplacar cualquier paralelismo con el caso del expresidente Joe Biden, quien mostró los estragos de la edad en un debate crucial.

Con una corbata con los colores de Brasil, el izquierdista se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar "distancia con miliciano", según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro.

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Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la "billetera puede ser robada", y mostró una anotación en la palma de su mano: "Corrupto".

Lula, por su parte; reclamó varias veces explicaciones por una investigación por posible corrupción sobre Bolsonaro, que su adversario evitó responder, y le dijo "payaso".

El derechista atacó por su parte con menciones a un caso por posible corrupción sobre "Lulinha", un hijo de Lula.

El mandatario brasileño ha salido a la ofensiva atacando una y otra vez a Flávio Bolsonaro por su alianza con el argentino Milei. "¿Ya le has pedido prestada la motosierra?", le ha dicho.

Bolsonaro ha acusado a Lula de ser aliado de Daniel Ortega, pese a que el mandatario brasileño haya condenado al régimen nicaragüense en varias ocasiones.

Los cara a cara en Brasil tienen características propias. El público asiste a una puesta en escena que recuerda a una obra de teatro, con los dos candidatos moviéndose con libertad por el escenario.

En ocasiones conversan entre sí y en otras se dirigen a la Cámara. Probablemente para convencer a alguno de los 33.000.000 de brasileños que se abstuvieron en primera vuelta desde Brasil.

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente.

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