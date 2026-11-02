Volvió a ocurrir este lunes, como cuando en octubre un ataque afectó cientos de supermercados en Francia, que se vieron forzados a desechar enormes cantidades de productos frescos y congelados.

En Suecia, algunas cadenas de distribución reportaron hoy un fuerte aumento de temperaturas en sus refrigeradores y congeladores que estropeó sus productos.

El portavoz belga del grupo Carrefour, Mich Vergauwen, aseguró que el impacto del incidente "es muy limitado".

Solo afectó 15 de los 700 locales del grupo en el país, y no a todos sus refrigeradores, explicó.

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"Es un ciberataque. No hay otra razón", aseguró.

De su lado, una portavoz de Ikea Bélgica indicó que un ciberataque en su tienda en Mons, en el suroeste de Bélgica, hizo subir súbitamente la temperatura de los congeladores el lunes temprano.

Es la única tienda de Ikea afectada "porque usa un proveedor distinto a las otras" presentes en Bélgica, señaló.

Las cadenas de distribución Intermarché y Colruyt también experimentaron problemas técnicos con los sistemas de refrigeración de algunos locales, según afirmaron a la AFP, aunque sin evocar un ciberataque.

En el caso de Colruyt tuvieron cinco locales afectados, mientras que en Intermarché la cifra asciende a 15.

"En algunos casos solo implicó a un refrigerador, con lo que el impacto ha sido bastante limitado", dijo un portavoz de Intermarché.

Un corresponsal de la AFP y medios belgas señalaron también problemas en establecimientos de la cadena Delhaize.

En una tienda en Boortmeerbeek, al noreste de Bruselas, los refrigeradores y congeladores estaban vacíos y un cartel informaba: "Debido a los ciberataques, no habrá productos en los estantes refrigerados ni congelados".

El problema no se limita a Bélgica. En varios supermercados suecos, las temperaturas de los refrigeradores y congeladores se dispararon durante la madrugada del lunes, informaron las cadenas de distribución Ica y Coop.

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