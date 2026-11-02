Corea del Sur, país clave en la fabricación de semiconductores, produce componentes indispensables al funcionamiento de aparatos electrónicos. La demanda por los chips ha estallado tras el auge de la inteligencia artificial, una tecnología particularmente dependiente de las capacidades de cálculo en los centros de datos.

Las exportaciones de semiconductores, uno de los principales pilares de la cuarta economía de Asia, aumentaron en un 259% con respecto al año anterior alcanzando 56 mil millones de dólares en octubre, de un total de 115 mil millones de dólares en exportaciones.

Seúl aspira a alcanzar el billón de dólares en exportaciones

Los chips no es el único sector que progresa: la venta de cosméticos y de la petroquímica también aumentaron fuertemente en la balanza de exportaciones. Seúl registra asimismo un superávit comercial de 2 mil millones de dólares.

A este ritmo, las exportaciones surcoreanas acumuladas deberían superar la barra del billón de dólares hacia finales de noviembre. Esta cifra anual de exportaciones representa un récord que solo tres países han alcanzado hasta el momento: Estados Unidos, China y Alemania.

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Corea del Sur no ha previsto frenar su desarrollo en el frente de los semiconductores. También prevé inversiones récord de 14.300 millones de euros para la inteligencia artificial en su presupuesto para 2027, anunció este lunes el presidente Lee Jae Myung.

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