Con Camille Ruiz, corresponsal de RFI en Seúl

Los apodan Trador Traitor, o “comerciantes traidores” en español. Son una élite de hackers norcoreanos. También serían los cerebros del robo de 1.500 millones de dólares a Bybit en febrero de 2025.

Estos piratas informáticos estarían vinculados a una organización llamada Lazarus, que cuenta con varios subgrupos con distintos métodos y objetivos y está dirigida por la Oficina General de Reconocimiento de Pionyang, la principal agencia de inteligencia exterior del país. Bancos, medios de comunicación e incluso el sitio web de la Corte Suprema… Lazarus no se limita al robo de criptomonedas. Más del 80% de los ataques contra las instituciones surcoreanas se atribuyen al Norte, según los servicios de inteligencia del país.

Andariel, otro grupo de hackers, se enfocaría más bien en los sectores de la defensa y la tecnología, mientras que Kimsuky recopilaría información sobre seguridad y diplomacia.

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Según varios expertos, es plausible que se haya utilizado la inteligencia artificial en el robo a Binance. Con el desarrollo de esta tecnología, crece la preocupación por estos ataques, que podrían volverse más sofisticados en el futuro.

Reanudación de los retiros

La principal plataforma de intercambio de criptomonedas informó además el domingo 1 de noviembre que había reanudado gradualmente los retiros. “La primera serie de retiros (…) ya está habilitada en la red de bitcoin”, indicó la empresa en su cuenta oficial de X. Sus administradores añadieron que se había optado por una reanudación por etapas, “dando prioridad a los tokens en función de los datos de demanda de los usuarios de la última semana, para que cada par red-activo pueda restablecerse con cautela, una vez realizados los controles de estabilidad y seguridad previos a la reapertura del acceso”.

La plataforma, que el jueves sufrió un ataque informático masivo por un monto estimado de 6.300 millones de dólares (5.600 millones de euros), había suspendido los retiros de sus clientes para detener la hemorragia. También había asegurado que los fondos de los usuarios habían quedado a salvo.

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