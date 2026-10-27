Con AFP

Harry Kane recibió este lunes su primer Balón de Oro en Londres. El delantero ha sido el máximo goleador de la Bundesliga durante tres temporadas consecutivas y fue el máximo goleador global a nivel de clubes en Europa en la campaña 2025-26. En el Mundial 2026, Kane llevó a Inglaterra a su mejor resultado desde que los Three Lions levantaron el trofeo en 1966.

Harry Kane: "Estoy muy orgulloso, de verdad"

El antiguo delantero del Tottenham, que se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026). Solo Lionel Messi lo hizo mejor en una temporada, en 2010-2011, con 82 tantos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Sinceramente, creo que todavía no he terminado de asimilarlo; hay tantas leyendas inglesas y poder decir ahora que he ganado el Balón de Oro como inglés. Estoy muy orgulloso, de verdad", declaró. "He estado en el Tottenham toda mi vida, pero sabía que tenía que darlo, sabía que quería mejorar y crecer como jugador, y el Bayern Munich era el club perfecto para eso, y hasta ahora hemos tenido una relación increíble", agregó.

Kylian Mbappé (2º en el Balón de Oro) se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador del Campeonato de España, de la Liga de Campeones y de la historia en el Mundial).

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal (3º) se vio sin duda lastrado por un Mundial apagado en lo individual pese al título conquistado por España, y por una eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo.

El tercero para Alexia Putellas

Junto a Kane, la triunfadora de la noche fue la centrocampista Alexia Putellas, que llevó a sus vitrinas su tercer Balón de Oro. La que fuera joya del FC Barcelona sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora en tres ocasiones entre 2023 y 2025, pero cuya temporada se vio lastrada por las lesiones.

Putellas, de 32 años, ganó la campaña pasada su cuarta Liga de Campeones de Europa antes de comprometerse con el London City Lionesses, propiedad de la empresaria estadounidense Michele Kang, que también es dueña del Olympique de Lyon.

Este tercer Balón de Oro, cuatro años después del segundo, simboliza la enorme resiliencia de la considerada Reina del fútbol español, que regresó de una grave lesión de rodilla sufrida en julio de 2022 que la marginó de la Eurocopa. "Le doy importancia a todo lo que conseguimos el año pasado, al final esto es una consecuencia de ello, de lo bien que fue la temporada, y estoy muy feliz", declaró.

España en la cima

España también se llevó, en fútbol masculino, el galardón al mejor entrenador para Luis de la Fuente, al mejor arquero para Unai Simón y al mejor joven para Lamine Yamal.

Las jugadoras del Barcelona, Cata Coll y Vicky López, fueron elegidas mejor arquera y mejor joven, mientras que su entrenador Pere Romeu es el mejor entrenador de un equipo femenino.

El fútbol sudamericano se vio representado con el trofeo Gerd Müller a la mejor goleadora, que fue a manos de la jugadora mexicana del Pachuca Charlyn Corral.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más