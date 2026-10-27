"Vamos a caminar por la bodega. Aquí tenemos un poquito de todo el mundo", dice Nando González, socio de River City Produce. Radicado en San Antonio, el mercado de River City Produce empezó como una pequeña bodega familiar hace 80 años. Ahora mueve el equivalente a 30 camiones de alto tonelaje de mercancías por semana.

Nando González, socio y directivo de la empresa, nos muestra sus productos. Hay tomates, aguacates, cebollas, chiles. Muchos llegan de México, pero también lo hacen de otros lugares de Latinoamérica. Los aranceles de la administración Trump, aunque ahora la situación está tranquila, tienen un impacto en los costes. También el alza de los combustibles. No solo los restaurantes absorben esas subidas para no cambiar los precios y aumentar a clientes. Mercados como el suyo también están obligados a hacerlo.

"Hay nuevos gastos y, si bien puedes comer, las ganancias se reducen. Somos un equipo. Todos estamos en el mismo barco. Se necesitan los restaurantes y las tiendas. Todos usamos la mercancía. Nos necesitamos porque estamos en el mismo equipo. Si yo subo mis precios y los restaurantes no pueden vender un taco, ¿qué hacen? Pues cierran. ¿Qué pasó con ellos? Cerraron", dice.

Aún así, este mercado ha tenido que adaptarse. Con el cambio en los precios, clientes como los restaurantes han variado su carta en busca de mayores márgenes.

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"Los productos más caros no los están comprando. Están comprando lo más barato, lo básico. Hay unos clientes que en años pasados pedían una manzana de cierto tamaño, tenía que ser de un cierto tamaño, no aceptaba otro, por ejemplo, una manzana mediana. Ahora no importa, ahora ya están comprando manzanas chiquititas porque es mejor compra y él puede venderlo más barato y tiene una ganancia", explica Nando González.

Las subidas de precios no obstante han sido excesivas para muchos negocios en San Antonio. ¿La solución? Seguir para adelante.

"En San Antonio, en los primeros seis meses de 2026, entre 75 y 90 restaurantes han cerrado. Es ridículo. Son restaurantes grandes y chicos. Cada negocio, no importa cual sea, debe evaluar la situación y hacer lo mejor que pueda. Pero creo que juntos, trabajando juntos, podemos salir de esta mala situación", concluye.

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