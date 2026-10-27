Con AFP

La reunión se produjo en momentos en que Egipto autorizó apoyo militar a Riad contra los ataques de los hutíes de Yemen y luego de una serie de advertencias israelí-estadounidenses. Organizado bajo la iniciativa de Islamabad, el encuentro cuatripartito es parte de los esfuerzos para "reducir la tensión entre las partes involucradas en la crisis actual", según un comunicado de la cancillería saudita.

"Muy buenas conversaciones"

"Se produjeron muy buenas conversaciones entre nosotros", declaró Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a la televisión estatal después del encuentro con altos funcionarios de los tres países. "Siento que está surgiendo una nueva atmósfera en la región… Percibí un ambiente muy positivo en las conversaciones", agregó.

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Irán y los tres países miembros del pacto de defensa de La Meca -Arabia Saudita, Pakistán y Turquía- "acordaron proseguir los intercambios con el fin de reforzar la cooperación (…), especialmente en materia de paz en la región y de seguridad", señaló el canal estatal iraní.

La reunión se enfocó en "la cooperación regional, la agresión israelí-estadounidense contra Irán y sus consecuencias", informó la televisión estatal iraní. Estas conversaciones tienen lugar tras las advertencias de Estados Unidos, Irán e Israel de que podrían reanudarse las hostilidades en la guerra iniciada a finales de febrero.

Arabia Saudita en la mira

Desde el inicio del conflicto esta fue la primera vez que Jalid bin Salmán, hermano del príncipe heredero saudí convertido en especialista en misiones diplomáticas delicadas, viajaba a Irán. Estuvo acompañado de altos cargos de Turquía y Pakistán, sus aliados en el marco del pacto de La Meca, pero también mediadores regionales en el conflicto.

El reino saudita, mayor exportador mundial de crudo, ha enfrentado las últimas semanas una oleada de bombardeos en su territorio de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, incluido un ataque que dejó 13 muertos en el aeropuerto internacional de Riad.

Este martes por la mañana, sus fuerzas informaron que derribaron tres misiles lanzados por esos combatientes hacia el este del país, mientras que la capital saudita volvió a ser sacudida el lunes por explosiones. Los combatientes proiraníes también atacan regularmente las infraestructuras petroleras del reino.

En respuesta a semanas de ataques, el parlamento egipcio aprobó la solicitud del presidente Abdel Fatah al Sisi de autorizar apoyo militar defensivo a Arabia Saudita "si así se solicita". Egipto cuenta con el ejército más grande del mundo árabe, con cientos de miles de efectivos en servicio activo, aviones de combate y sistemas de defensa aérea provenientes de países como Estados Unidos, China, Francia y Rusia. No quedó claro qué tipo de apoyo se ofrecía.

Posible recrudecimiento del conflicto

Los comentarios recientes han alimentado las especulaciones sobre un posible recrudecimiento del conflicto. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó el domingo que "se ha hablado de una nueva guerra", pero que las políticas de Teherán siguen siendo las mismas.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán podría intentar perturbar las elecciones israelíes, en las que libra una ajustada batalla por mantenerse en el poder. "No nos pongan a prueba. Sufrirán golpes desproporcionados", añadió el líder, quien ha centrado buena parte de su campaña en sus credenciales en materia de seguridad.

Las tensiones regionales escalaron en vísperas de las decisivas elecciones en Israel de este martes y de los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos del 3 de noviembre. Ante el inicio de las conversaciones en Teherán, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que era "esencial detener cualquier escalada" en la región.

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