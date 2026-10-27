Por Nicolas Falez y Nicolas Benita

En las alturas del asentamiento de Itamar, Moshe Goldsmith comenta el paisaje de lo que llama Judea y Samaria, el nombre bíblico de Cisjordania ocupada. Con la barba blanca y la kipá de los judíos religiosos, el hombre se proclama partidario de la coalición más derechista de la historia de Israel.

"Creo que este gobierno ha sido extraordinario, si piensas en todos los desafíos que ha enfrentado: Hezbolá, Gaza, el frente interno aquí en Judea y Samaria y, por supuesto, Irán y Siria. Pero, una vez más, como nos enseña la historia, Israel le ha dado la vuelta a la situación a su favor…" dijo.

Moshe votará por la lista del sionismo religioso, el partido del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que también vive en un asentamiento en el norte de Cisjordania ocupada. Yael es una de sus vecinos: "En un momento en que todos querían llegar a un acuerdo con Hamás para poder recuperar a todos los rehenes, él se mantuvo firme. Dijo: 'No debemos llegar a un acuerdo con Hamás. Lograremos recuperar a los rehenes. Pero no debemos soltar, debemos resistir para el futuro'", explica.

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La cuestión del servicio militar entre los religiosos

Pero algunos debates en la sociedad israelí también resuenan entre los habitantes de los asentamientos. Estos nacionalistas religiosos están muy bien representados en el ejército y en sus unidades de combate. Esto no ocurre con otro grupo de judíos religiosos en Israel, los ultraortodoxos, que en su gran mayoría no llevan uniforme.

Esto es una injusticia, según Sondra Barras, que vive en el asentamiento de Karnei Shomron: "Dos de mis hijos están en unidades de combate, han llevado el uniforme al menos seis meses al año durante los últimos tres años. Y esto lo veréis en todas partes entre los sionistas religiosos y especialmente en Judea y Samaria, donde tenemos más soldados de reserva que en cualquier otro lugar. Y me decepcionó mucho la forma en que el gobierno actual ha gestionado esto", lamenta.

Por lo tanto, Sondra no votará por ninguno de los partidos de la coalición saliente que ha gobernado durante los últimos cuatro años, apoyándose tanto en los partidos ultraortodoxos como en los nacionalistas religiosos.

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