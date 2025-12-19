Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el pasado domingo en Bondi Beach contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá, en un ataque que dejó 15 muertos. Las autoridades consideran que estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.

Albanese instó a los australianos a encender velas a las 18H47 del domingo 21 de diciembre, "exactamente una semana después de que se produjera el ataque".

"Es un momento para hacer una pausa, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos como australianos", aseguró.

Leer tambiénSídney: siete detenidos por proyecto de “acto violento” tras el ataque terrorista

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El funcionario se comprometió a endurecer las leyes que permitieron a Sajid Akram poseer seis armas de cañón largo.

"Hay algo que no funciona en las leyes de concesión de licencias cuando este tipo puede tener seis rifles de alta potencia", afirmó Albanese.

Próximamente, dijo, se pondrá en marcha un amplio plan de recompra de armas con el fin de reducir los arsenales privados de "armas de fuego recién prohibidas e ilegales".

La calificó como la mayor iniciativa de recuperación de armamento desde 1996, cuando Australia tomó medidas drásticas contra las armas a raíz de un tiroteo que causó la muerte de 35 personas en Port Arthur.

"Los terribles acontecimientos de Bondi demuestran que necesitamos retirar más armas de nuestras calles", justificó Albanese.

Homenaje en el mar

Cientos de personas se lanzaron al océano frente a Bondi este viernes para formar un enorme círculo flotante como homenaje a las 15 personas asesinadas.

Los nadadores y surfistas remaron formando la figura mientras se balanceaban en el suave oleaje matutino, salpicando agua y gritando emocionados.

"Mataron a víctimas inocentes, y hoy estoy nadando ahí fuera y formando parte de mi comunidad de nuevo para devolver la luz", dijo el consultor de seguridad Jason Carr a la AFP.

Carr dijo que dudó antes de volver al agua porque la gente todavía estaba de luto.

"Todavía estamos enterrando cadáveres. Pero sentí que era importante", añadió el hombre de 53 años. "No voy a dejar que alguien tan malvado, alguien tan oscuro, me impida hacer lo que hago y lo que me gusta hacer".

Carole Schlessinger, de 58 años y directora ejecutiva de una organización benéfica para niños, dijo que había una "hermosa energía" en la reunión en el mar.

"Estar juntos es una forma muy importante de intentar lidiar con lo que está pasando", dijo a la AFP. "Personalmente, me siento muy aturdida. Estoy muy enojada".

Máxima alerta

Sídney sigue en máxima alerta casi una semana después del ataque.

La policía armada detuvo dos autos llenos de hombres el jueves por la noche tras recibir un aviso de que podrían estar tramando un "acto violento".

"En este momento, la policía no ha identificado ninguna conexión con la investigación policial en curso sobre el ataque terrorista de Bondi", afirmó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

Albanese prometió una campaña de represión para erradicar "el mal del antisemitismo".

"Está claro que debemos hacer más para combatir este malévolo flagelo", dijo a los periodistas.

Esto incluye nuevos poderes para perseguir a los predicadores extremistas y denegar o cancelar los visados de aquellos que propagan el odio y la división.

El mayor de los presuntos atacantes, Sajid de 50 años, murió en un tiroteo con la policía, pero su hijo Naveed, de 24 años, sobrevivió.

El albañil desempleado ha sido acusado de 15 cargos de asesinato, un "acto de terrorismo" y docenas de otros delitos graves.

La policía australiana investiga si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del tiroteo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más