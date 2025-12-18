De nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.

Desde primera hora de la mañana en Bruselas, miles de agricultores, según la policía, más de 7.000, provenientes de todos los países de la Unión Europea, entraron en la capital belga para manifestarse con tractores, petardos y hogueras contra la situación que vive el sector, especialmente por la reforma del nuevo presupuesto, pero también por los acuerdos comerciales.

Juan Corbalán, presidente del comité de coordinación de Cogeca, una de las principales organizadoras de la protesta, cree que la situación es especialmente grave porque sienten que no se les ha escuchado: "Queremos que se tome en serio la agricultura europea. Hemos pasado un mandato político muy negativo con mucha legislación que dañaba la renta y la productividad de la agricultura, firmando acuerdos comerciales que dañaban la renta de los agricultores. A nivel político se nos ha trasladado con el nuevo mandato de la Comisión y el Parlamento Europeo que la agricultura era un sector estratégico e importante, pero sin embargo estamos viendo que los hechos son diferentes".

Por su parte, María Morales, presidenta de la asociación Asaja de la ciudad española de Sevilla y agricultora de profesión, cuenta su frustración especialmente con el acuerdo con Mercosur: "La UE tiene un acuerdo desesperado, porque está desesperada ya que las grandes potencias como Estados Unidos y China se están poniendo de acuerdo y Europa se está quedando en medio, débil y sin ningún tipo de argumento para defender nuestra agricultura. ¿Qué hace Europa? Va a Mercosur, que son países eminentemente agrícolas, y les dice: "Traigan lo que quieran. Yo a mis agricultores sí que les exijo mucha normativa medioambiental, social y laboral", pero los países de Mercosur no tienen ningún tipo de esas normativas".

Ahora empiezan las negociaciones para el nuevo presupuesto y la reforma de la política agrícola europea, que no convence a nadie y prometen más manifestaciones si no se escuchan sus demandas.

