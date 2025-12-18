Por Ivonne Sánchez

¿Le gustaría saber si va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer diez o veinte años antes de los primeros síntomas?

Es lo que busca hacer la start up francesa a-gO con un dispositivo desarrollado en colaboración con la Universidad de Caen Normandie. Un diagnóstico precoz para poder anticipar, ralentizar la enfermedad o saber cómo gestionarla mejor.

Clément Brifault es ingeniero y trabaja para esta empresa a-gO:

Prueba sencilla y no invasiva

Esta prueba en realidad, es muy sencilla de llevar a cabo: el paciente debe caminar sobre una cinta para correr durante cinco minutos, mientras responde a algunas preguntas de lógica. Durante este ejercicio, el paciente es filmado desde diferentes ángulos por tres teléfonos inteligentes equipados con un software de inteligencia artificial que analiza su forma de caminar.

Según los creadores de a-gO, gracias a este dispositivo, se podrían detectar algunas enfermedades neurodegenerativas hasta diez años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Una prueba que además no es invasiva para el paciente y muy fácil de llevar a cabo en un consultorio u hospital.

Esta herramienta aún en fase experimental, pero si todo va bien, para el 2027 podría comenzar a utilizarse este dispositivo.

