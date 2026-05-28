Nikol Pashinián, quien ha congelado la participación de Armenia en una alianza regional liderada por Moscú y ha buscado reforzar los vínculos con Bruselas y Washington, cuenta con el apoyo "completo y total" del presidente estadounidense, según afirmó este último en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El anuncio se produjo al día siguiente de la visita a Ereván del secretario de Estado estadounidense. Marco Rubio reiteró el respaldo de Estados Unidos a un proyecto de corredor vial y ferroviario —bautizado en honor al actual presidente estadounidense— que atravesaría Armenia y conectaría algunas regiones de Azerbaiyán, país rival.

"Pronto, Estados Unidos y Armenia lanzarán juntos la ‘Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional’, que transformará el Cáucaso Sur y ayudará a nuestras destacadas compañías energéticas estadounidenses a obtener acceso desde Asia Central hasta Estados Unidos", escribió Donald Trump.

Nikol Pashinián "está haciendo que su país sea fuerte, próspero y muy seguro", insistió el mandatario estadounidense el miércoles.

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En un mensaje publicado el jueves en X, Pashinián agradeció a Trump por su "gran reconocimiento y sus palabras amistosas".

El actual gobierno de Pashinián reprocha a Rusia no haberlo apoyado frente a Bakú durante la breve guerra de 2023, que permitió a Azerbaiyán recuperar el control de toda la región de Nagorno Karabaj, en disputa desde hace décadas.

Pashinián ha llegado incluso a plantear una posible adhesión de su país a la Unión Europea, y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado cercanía con él durante una visita en mayo.

Su principal rival en las elecciones del 7 de junio, el empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan, ha advertido por su parte contra cualquier “precipitación imprudente” hacia Occidente.

El partido del primer ministro encabeza los sondeos, pero está lejos de ser dominante en un sistema político altamente fragmentado.

Rusia restringe sus importaciones desde Armenia

Rusia, que sigue siendo el principal socio comercial de Armenia —dependiente de Moscú en materia de armamento y energía—, anunció el jueves restricciones a la importación de frutas y verduras procedentes de Armenia, alegando “infracciones” fitosanitarias, en un contexto de crecientes tensiones con Ereván por sus aspiraciones de acercamiento a la Unión Europea.

A partir del 30 de mayo de 2026, la agencia rusa de control sanitario y veterinario (Rosselkhoznadzor) “introduce restricciones temporales” a la importación, entre otros productos, de tomates, pepinos, pimientos y fresas procedentes de Armenia, según indicó en un comunicado.

El anuncio, que podría afectar a la economía armenia —dado que Rusia es su principal socio comercial—, se produce en un contexto de críticas crecientes de Moscú hacia las aspiraciones europeas de Ereván.

En el pasado, Moscú ha aplicado con frecuencia medidas de represalia comercial contra antiguas repúblicas soviéticas, como Moldavia y Georgia, decisiones a menudo consideradas de carácter político.

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