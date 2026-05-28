Por Ivonne Sánchez

Aún es una incógnita cómo y dónde ocurrió el contagio por hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius y que zarpó el primero de abril del 2026.

El paciente cero fue un ornitólogo holandés de 70 años. Él y su esposa son dos de los tres fallecidos. Antes de zarpar desde la ciudad argentina de Ushuaia, en Tierra de Fuego, la pareja había viajado por tierra durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay.

Imagen tomada desde un dron del crucero MV Hondius, que transporta a 150 pasajeros sospechosos de haber contraído el hantavirus, al zarpar de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

También se sabe que la cepa Andes del hantavirus es la única que se transmite entre humanos y es propagada por el ratón colilargo, un roedor salvaje presente en zonas del sur de Argentina y de Chile.

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Pero ¿qué son los hantavirus, una familia de virus poco frecuente y para la cual no hay tratamiento ni vacunas? Nos lo explica Alex Almuedo, médico de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigador de ISGlobal.

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