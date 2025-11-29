En Argentina, viven 140.000 personas con VIH, según datos recientes del Ministerio de Salud.

"En Argentina tenemos una epidemia que se encuentra estable, por un lado, con una cantidad de casos que no crece ni decrece sustancialmente a lo largo de los años, pero con un país que tiene una un acceso universal a la terapia antiviral y a las estrategias preventivas, deberíamos estar viendo un decrecimiento de los casos", explica Leandro Khan.

El 45% de los nuevos casos están en un estado avanzado

"Sin embargo, todos los años en Argentina tenemos más de 6.000 nuevos casos y un tema que nos preocupa especialmente es que el 45% de los nuevos diagnósticos se da en personas con un estado avanzado de la infección, es decir, cuando ya tienen su sistema inmunológico deteriorado", lamenta el especialista.

Leandro Khan advierte sobre el impacto del recorte en la distribución de preservativos por parte del Gobierno nacional, la falta de campañas y una tendencia creciente al no uso de protección entre los jóvenes.

Los contagios de las enfermedades de transmisión sexual entre lo jóvenes creció más del 20%. Khan lo atribuye a la falta de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y a "una caída en la cantidad de preservativos y campañas de prevención por parte del Gobierno nacional".

Los jóvenes ya no usan preservativo

"Sumado a un fenómeno que no es exclusivo de Argentina, pero que aquí también se observa de cierta moda en no usar preservativos en las relaciones sexuales producto de que los avances científicos han ido corriendo el VIH de las prioridades de cuidado de la salud y embarazos no intencionales de los jóvenes", afirma Khan.

Los argentinos le llaman "a pelo" a esta moda de no utilizar el condón. Sólo el 17% de los jóvenes lo estaría usando constantement.

"Si bien es cierto que que los tratamientos han realmente cambiado la historia natural de la infección, el mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de ser VIH negativo", advierte.

Fundación Huésped realiza operativos comunitarios de test y hace un llamado urgente a la dirigencia política para que el VIH vuelva a ser prioridad en la agenda pública y se destinen recursos adecuados para prevención, diagnóstico y tratamiento.

