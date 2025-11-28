Con la enviada especial de RFI, Eva Massy
Dos días después de que el alto mando militar derrocara al presidente Umaro Sissoco Embalo, los militares de Guinea-Bisáu anunciaron este viernes en un comunicado el nombramiento de Ilidio Vieira Té como primer ministro.
Ilidio Vieira Té ocupaba el cargo de ministro de Finanzas hasta el derrocamiento del poder. El alto mando militar precisó que también conservará esta cartera, acumulando así ambas funciones.
Los comercios reabren en medio de la incertidumbre
Los bisauguineanos pudieron salir este viernes por la mañana y los militares les permitieron reabrir sus comercios. En el centro de la capital Bisáu, las calles recuperan poco a poco su color habitual. En el casco antiguo, los primeros cafés abrieron y montaron sus terrazas a partir de las 7 de la mañana.
En las inmediaciones del mercado central, las vendedoras de plátanos y anacardos se han reinstalado, colocando sus sillas a la sombra de sus sombrillas. Las tiendas de comestibles han reabierto y los niños han vuelto al colegio con sus mochilas a la espalda. Todo parece haber vuelto a la normalidad, como si la vida hubiera recuperado su ritmo habitual.
Sin embargo, los bisauguineanos viven ahora bajo un régimen militar, y eso es objeto de debate en la ciudad. Un habitante admitió desconfiar de este aparente retorno a la normalidad y temer las consecuencias de este cambio de gobierno, lamentando “que los militares no se hayan quedado en su sitio y que el país ya no esté dirigido por civiles”.
La reanudación de las actividades deja así muchas preguntas en el aire sobre lo que depararán los próximos días.
