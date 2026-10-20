El jefe de gobierno de Albania, Edi Rama, ha anunciado que "una línea roja" ha sido cruzada por grupos violentos, y ha propuesto un "diálogo". Pero de ninguna manera piensa ceder y dejar el cargo.

Violencia en aumento

En Tirana, la capital albanesa, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía continuaron este lunes. Piedras, cócteles molotov y artefactos pirotécnicos fueron recibidos por cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma de la policía. En las calles del centro de la ciudad, los manifestantes volcaron cubos de basura quemados para frenar el avance de la policía, que realizó nuevas detenciones. Unas horas antes, se produjeron enfrentamientos frente al Ministerio de Educación, uno de los puntos de reunión de los manifestantes.

Durante la última semana, la violencia ha ido aumentando en Tirana. En el centro de las demandas: el deseo de reformar un sistema enredado en la corrupción. "Las principales demandas son la dimisión del primer ministro, la constitución de un gobierno provisional que no esté representado por los dos grandes partidos que han dictado la vida política albanesa desde el fin de la dictadura: el Partido Democrático y el Partido Socialista. Y eso prepararía una verdadera reforma electoral, para que ya no tengamos elecciones amañadas dictadas por el clientelismo", explica Sébastien Gricourt, codirector del Observatorio de los Balcanes, a RFI.

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Unión Europea y "manos extranjeras"

Pero esta esperanza se ve bloqueada por el primer ministro Edi Rama, que se aferra al poder: "Quiere mantenerse en el poder porque sigue convencido de que Albania entrará en la Unión Europea para 2030. Y que puede ser él quien pase a la historia. Pero está claro que lo que emerge de esta crisis es que aún queda mucho camino por recorrer en Albania", prosigue Gricourt. Y según él, mientras la Unión Europea no presione al Gobierno, no se puede esperar cambios.

Edi Rama, que ya había acusado en varias ocasiones a "fuerzas extranjeras" de estar detrás de los disturbios, dijo que manifestantes violentos estaban siendo "explotados" por el movimiento Antifa y los servicios de inteligencia extranjeros, especialmente en línea, refiriéndose a Rusia e Irán. Ya había denunciado el 16 de octubre las "manos extranjeras" que, según él, tienen como objetivo obstaculizar el plan de Albania para unirse a la Unión Europea.

El martes, Edi Rama volvió a denunciar una "guerra híbrida" que, según él, se basaría en preocupaciones reales de la población, incluyendo el coste de la vida, los precios de la vivienda y las perspectivas futuras. La violencia sería "orquestada por manos formadas para este fin y alimentada desde fuera, por actores extranjeros", dijo, considerando que pretende obstaculizar el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea.

La escalada llega tras meses de protestas antigubernamentales en el país balcánico, inicialmente provocadas por un controvertido proyecto de complejo turístico costero vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.

Ante la violencia, el primer ministro anunció querer reducir la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en 18 años, y prohibir las redes sociales para menores de 16 años. También defendió la acción de la policía, que según él ha mostrado "una moderación ejemplar". Varios cientos de profesores universitarios han firmado una petición pidiendo "el fin de la violencia contra los estudiantes".

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