La diferencia es la mayor desde enero de 2012, cuando la zona euro se encontraba en medio de una crisis de deuda que requirió intervenciones del Banco Central Europeo (BCE) para evitar que los costes de financiación se dispararan.

Los inversores han estado deshaciéndose de deuda francesa en las últimas semanas en medio de crecientes dudas sobre la capacidad del gobierno para contener el gasto, que se acentuaron por las violentas protestas que sacudieron el país el fin de semana.

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Los analistas esperan también una decisión el viernes de la agencia de calificación Moody’s sobre la nota de la deuda soberana de Francia, ya que una degradación aumentaría automáticamente aún más los costos de financiación del gobierno.

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El gobierno en minoría del primer ministro centroderechista, Sébastien Lecornu, busca aprobar en el Parlamento un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) en los presupuestos de 2027.

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Incluso si se aprueba, el presupuesto solo reduciría el déficit de Francia hasta el 5% del PIB, muy por encima del límite del 3% para los miembros de la zona euro, y la deuda total seguiría situándose en torno al 120% del PIB, el doble del límite de la UE.

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