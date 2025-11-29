A través de un comunicado, el grupo Airbus pidió que los aviones que usan ese software en concreto “suspendieran inmediatamente los vuelos”, tras el análisis de un problema técnico que obligó al vuelo de la compañía Jetblue a hacer un aterrizaje de urgencia el pasado 30 de octubre en Tampa, Florida.

El análisis “reveló que las intensas radiaciones solares podrían corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo”, informó Airbus.

El avión de Cancún descendió sin orden de los pilotos

El incidente del 30 de octubre se produjo en fase de crucero, cuando, sobre el golfo de México, el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos. Estos iniciaron la fase de descenso y aterrizaron el avión.

Los bomberos de Tampa informaron a los medios de comunicación estadounidenses de que había pasajeros heridos. JetBlue no respondió a la solicitud de la agencia francesa de noticias AFP de comentar el incidente.

Thales rechaza cualquier responsabilidad

El material que debe cambiarse es el ELAC, Elevator-Aileron Computer (Computadora de Elevador y Alerones), fabricado por la empresa francesa Thales. Sin embargo, este proveedor asegura que “la funcionalidad en cuestión depende de un software que no es de su responsabilidad”, según explicó a la agencia AFP.

El cambio de software por su versión anterior tardará sólo unas horas para 5.000 aviones. Sin embargo, hay 1.000 que deberán quedarse en tierra “varias semanas” porque deberán cambiar el hardware, explicó una fuerte cercana al caso a la misma agencia.

Vuelos cancelados

Airbus “reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes”.

“Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, añade el fabricante aeronáutico europeo.

Numerosas compañías ya han cancelado vuelos como consecuencia de la retirada. Air France indicó que había cancelado 35 vuelos el viernes 28 de noviembre y que estaba calculando por la tarde el número exacto para este sábado.

“Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico”, precisó un portavoz.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre, desbancó al monomotor 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968.

A finales de septiembre, Airbus había entregado 12 257 ejemplares de su A320 (incluidas las versiones de negocios), frente a los 12 254 ejemplares del 737 de Boeing. (con AFP).

