El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Con ese acuerdo, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja suramericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción; algo que los agricultores del viejo continente perciben con temor.

Según contó, Meloni le había pedido "paciencia", asegurando que Italia terminaría por apoyar el tratado.

"Pulso interminable"

Este plazo adicional supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que deseaban que el acuerdo se rubricara en los próximos días.

Esto no quedará "solucionado este año, pero ya parece casi cierto que se hará", matizó no obstante una fuente gubernamental alemana, que apuntó a una posible firma "a mediados de enero".

En tanto, la poderosa federación alemana de industria y farmacia (VCI) dio cuenta de su "frustración" frente a un "pulso interminable".

El Ejecutivo europeo esperaba firmar el tratado el sábado durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero para ello Von der Leyen necesitaba el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no obtuvo, sobre todo, por la oposición de Francia e Italia.

Al término de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que el texto "cambiara de naturaleza", con más garantías para los agricultores.

El mandatario no descarta aceptar el acuerdo en enero, pero "es demasiado pronto para decirlo", dijo.

El primer sindicato agrícola francés, la FNSEA, advirtió que el aplazamiento "no es suficiente" e instó a sus militantes a permanecer movilizados pues "el Mercosur, sigue siendo ¡NO!".

Enfado de los agricultores

Al margen de la cumbre del jueves en Bruselas entre jefes de Estado y de gobierno de la UE, miles de agricultores manifestaron su ira.

Según la policía de la ciudad, 7.300 personas, con unos cincuenta tractores, participaron en la protesta autorizada, la mayoría pacíficamente.

Pero al barrio europeo llegaron otros 950 tractores, que bloquearon varias calles y se registraron varios incidentes.

Las manifestaciones dejaron un panorama de llantas ardiendo, con lanzamientos de papas, proyectiles y el uso de cañones de agua y de gases lacrimógenos por parte de la policía. La situación fue especialmente tensa en las inmediaciones de las instituciones europeas, protegidas por un importante cordón policial.

Además, personas enmascaradas rompieron varias ventanas de un edificio del Parlamento, constató la AFP.

Los agricultores protestaron por diversos temas, no solo por el acuerdo con el Mercosur, sino también por las tasas a los fertilizantes o la reforma de la política agrícola común (PAC) de la UE, explicaron algunos participantes.

Florence Pellissier, agricultora francesa, denunció la "competencia desleal" de productos importados tratados con sustancias prohibidas en Europa.

"Estamos aquí para decir no a Mercosur", protestó el ganadero belga Maxime Mabille. "Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura", añadió, acusando a la presidenta de la Comisión Europea de intentar "imponer el acuerdo por la fuerza".

Von der Leyen se reunió por la mañana con una delegación de Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea, y al término del encuentro aseguró en un mensaje difundido en X que "Europa siempre estará a su lado".

Copa-Cogeca reivindicó 10.000 manifestantes procedentes de varios países, sobre todo de Francia.

Muchos agricultores europeos acusan a los países del Mercosur de no acatar las normativas medioambientales y sociales a las que ellos están obligados, lo que les permitiría vender sus productos más baratos.

Unas preocupaciones que se suman a las de la reforma de subvenciones de la PAC, que la Comisión Europea busca, según ellos, "diluir" en el presupuesto europeo.

