La alianza entre Banco Santa Cruz y PriceSmart, a través de las nuevas tarjetas de crédito Visa PriceSmart Santa Cruz Personal y Negocios, no solo es nuevo, es… ¡Innovador!

Este producto representa una alianza estratégica que une a Visa, líder global en medios de pago, con PriceSmart, un club de compras con fuerte presencia en la región, y Banco Santa Cruz, institución financiera local.

De hecho, Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo de negocios de Banco Santa Cruz, expresó, en el acto de lanzamiento: “Estamos muy orgullosos de esta nueva alianza con PriceSmart, que nos permite ofrecer a nuestros clientes productos innovadores y beneficios para los Socios de los Clubes”.

También, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, precisó: "Nos complace ser parte del lanzamiento de la tarjeta de crédito Visa PriceSmart Santa Cruz. Junto a estas dos importantes entidades seguimos expandiendo la oferta de productos financieros que atienden necesidades de consumidores y comercios de República Dominicana. Esta nueva tarjeta de marca compartida, diseñada específicamente para Socios PriceSmart y dueños de empresas, ofrece varias recompensas por compra y fomenta la inclusión financiera y el empoderamiento de los negocios locales y de consumidores leales a PriceSmart”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La exclusividad de PriceSmart

A esto se une la segmentación dual que ofrece versiones personal y negocios, lo que permite atender tanto a consumidores individuales como a pequeñas y medianas empresas.

Este esfuerzo se suma a beneficios exclusivos, tales como acumulación de puntos o recompensas directamente vinculadas a compras en PriceSmart, un catálogo de descuentos, promociones y acceso preferente en el club. Así como herramientas financieras adaptadas a negocios (líneas de crédito, control de gastos).

“Con estas tarjetas, reforzamos nuestro compromiso de seguir agregando valor a la Membrecía de PriceSmart. Esta alianza con Banco Santa Cruz y Visa nos permite ofrecer a nuestros Socios beneficios financieros exclusivos que se traducen en ahorros adicionales y recompensas en cada compra”, destacó Lorely Marte, vicepresidente de pagos de PriceSmart.

La digitalización y seguridad es otro factor innovador, pues incorpora tecnologías como contactless, tokenización y sistemas antifraude avanzados, lo que eleva el estándar de seguridad y experiencia de usuario.

Esta alianza, además, es un impulso al ecosistema local, pues refuerza la inclusión financiera en República Dominicana, ofreciendo acceso a crédito formal y beneficios internacionales a sectores que antes dependían de productos más tradicionales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más