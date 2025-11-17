Durante Gulfood Manufacturing en Dubái, Tetra Pak presentó Factory OS™, su portafolio de próxima generación en Automatización y Digitalización (A&D). Más que un producto, se trata de una plataforma integral que transforma las fábricas tradicionales en entornos preparados para la inteligencia artificial, sentando las bases de la fábrica inteligente del futuro.

Hay cinco factores que la hacen única… ¡Los presentamos!

El primero es la visión transformadora, pues Factory OS™ no se limita a digitalizar procesos, sino que integra datos en tiempo real de toda la planta, convirtiendo la complejidad en claridad. A esto se suma un segundo factor: resultados tangibles, pues estudios revelan que las fábricas altamente automatizadas alcanzan 20 % más eficiencia, 45 % menos desperdicio y 20 % menos interrupciones frente a instalaciones convencionales.

La escalabilidad y flexibilidad se convierten en el tercer factor, y es que los productores pueden iniciar con soluciones básicas y escalar progresivamente, adaptando la tecnología a sus necesidades.

Al respecto, Sean Sims, vicepresidente de Automatización y Soluciones en Tetra Pak, señaló: “Al combinar datos contextualizados con automatización de alto rendimiento, Factory OS™ brinda confianza para tomar decisiones firmes en un mercado volátil.”

Además, la plataforma estandariza la recopilación de datos sin importar la antigüedad o el proveedor de los equipos, dotándola de un cuarto factor: compatibilidad universal.

El quinto, y no menos importante, es el ecosistema sólido; desarrollada junto a Accenture, con el respaldo de Siemens, Rockwell Automation e Inductive Automation, y la experiencia de Tetra Pak en el sector alimentario.

En resumen, como señala Charles Brand, vicepresidente ejecutivo de Soluciones de Procesamiento y Equipos: “Factory OS™ es más que tecnología: es nuestra visión de la fábrica del futuro, donde resiliencia, eficiencia y sostenibilidad van de la mano.”

