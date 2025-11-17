La innovación es el motor de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH), lo cual ha demostrado durante el Fintech Market Zona Norte, espacio diseñado que logar acercar la innovación financiera a los sectores productivos del Cibao y consolidar alianzas que impulsan la transformación económica del país.

El Fintech Market Zona Norte se convirtió en una verdadera plataforma de conexión y crecimiento, un espacio que posicionó a la República Dominicana en el mapa fintech del Caribe y proyectó a Santiago como epicentro de la innovación financiera.

Bajo el lema “La innovación no se construye en competencia, sino en cooperación”, la jornada promovió un ambiente colaborativo donde banca, fintech y empresas compartieron experiencias y trazaron oportunidades de desarrollo conjunto.

Uno de los pilares más destacados fue la educación financiera y digital, con iniciativas dirigidas a empresarios y MIPYMES. Allí se impulsó la co-creación de productos y la adopción de soluciones tecnológicas que responden a los desafíos actuales de la economía.

La ponencia magistral de Edwin Zácipa, fundador de Latam Fintech Hub, ofreció una mirada regional: mostró cómo las alianzas estratégicas entre fintechs, bancos y empresas están transformando el panorama económico en Latinoamérica y el Caribe, con casos de éxito que inspiran y marcan ruta.

La innovación también se hizo tangible en las charlas especializadas: desde la revolución cripto dominicana, pasando por la facturación digital en Latinoamérica, hasta los agentes inteligentes que ya redefinen procesos clave en la región. Cada intervención dejó claro que la transformación digital no es un horizonte lejano, sino una realidad que avanza con fuerza.

ADOFINTECH reafirma que la transformación digital no es futuro, es presente. El Fintech Market Zona Norte marca un paso firme hacia una economía más eficiente, inclusiva y sostenible, donde la innovación es el puente entre tradición y modernidad.

