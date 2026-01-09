Lo que tienes que saber de motorola signature

motorola signature: nueva franquicia ultra premium de Motorola

nueva franquicia ultra premium de Motorola Diseño: cuerpos ultradelgados con materiales premium y colores Pantone

cuerpos ultradelgados con materiales premium y colores Pantone Cámaras: El primer smartphone ultradelgado de su categoría con cuatro cámaras de 50 MP, 1,2 galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen.

El primer smartphone ultradelgado de su categoría con cuatro cámaras de 50 MP, galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen. Procesador: Snapdragon® 8 Gen 5 con rendimiento de IA de última generación

Snapdragon® 8 Gen 5 con rendimiento de IA de última generación Batería: autonomía líder en su categoría con carga rápida TurboPower™ y hasta 52 horas de autonomía 3.

autonomía líder en su categoría con carga rápida TurboPower™ y hasta 52 horas de autonomía Durabilidad: resistencia IP68/IP69 y estándares de grado militar

Estilo atemporal, innovación sin precedentes. Durante décadas, el pensamiento innovador ha impulsado a Motorola hacia adelante, combinando un diseño audaz con especificaciones útiles para crear una tecnología auténtica y de vanguardia. Ahora, Motorola está lista para establecer un nuevo estándar de refinamiento de clase mundial con el anuncio del motorola signature.

Diseñada para aquellos que exigen lo mejor en tecnología, diseño y servicio, la familia motorola signature representa la nueva franquicia ultra – premium de Motorola y una serie de experiencias exclusivas. El motorola signature es el teléfono más completo y sofisticado que Motorola ha creado jamás, lo que refleja el compromiso de la marca con la excelencia. Los usuarios pueden esperar acabados cuidadosamente elaborados, combinaciones de colores seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android™ y de seguridad, acceso y servicios exclusivos, además de las características más innovadoras de Motorola hasta la fecha.

Reconocido por DXOMARK por sus altos estándares de excelencia en imagen y diseñado con sensores Sony LYTIA™, capacidades de captura Dolby Vision® y la potente plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5, el motorola signature tiene un atractivo distintivo y duradero que solo puede ser una cosa: Motorola

El teléfono con cuatro curvas más delgado de su clase

El motorola signature es ultradelgado (6,99 mm), está fabricado con precisión y cuenta con un contorno de cuidado diseño. Combina un moderno marco de aluminio de calidad aeronáutica con un lujoso acabado inspirado en la sarga o en el lino para ofrecer una experiencia sensorial al tacto. Está disponible en dos opciones de color especialmente seleccionadas: PANTONE Martini Olive con un acabado inspirado en la sarga, un tono verde dorado que encarna una fuerza tranquila, y PANTONE Carbon con un acabado inspirado en el lino de primera calidad, un distinguido azul marino que es clásicamente minimalista. Esta combinación transmite una imagen discreta, como un vestido o un traje bien confeccionado, y es el compañero perfecto tanto para viajes de negocios como para reuniones sociales.

El primer smartphone ultradelgado con cuatro cámaras de 50 MP

Reinventando lo que es posible con la fotografía móvil, el motorola signature es el primer smartphone ultradelgado de su clase con cuatro cámaras de 50 MP¹⁻² y ha sido reconocido por DXOMARK Gold Label por sus altos estándares de excelencia en imagen. El motorola signature contiene un impresionante conjunto de capacidades de hardware y software para la cámara, entre las que se incluyen:

Sensor principal de 50MP con el sensor Sony LYTIA™ 828, el sensor de 50 MP más grande de Motorola hasta la fecha, que ofrece Dolby Vision® para videos con calidad cinematográfica. Los usuarios también pueden disfrutar de la calidad de imagen superior de la grabación de video 8K, que ofrece más flexibilidad en la posproducción, la cámara lenta 4K para capturar tomas espectaculares y los colores y tonos de piel Pantone™ Validated, que simulan toda la gama de colores Pantone del mundo real.

con el sensor Sony LYTIA™ 828, el sensor de 50 MP más grande de Motorola hasta la fecha, que ofrece Dolby Vision® para videos con calidad cinematográfica. Los usuarios también pueden disfrutar de la calidad de imagen superior de la grabación de video 8K, que ofrece más flexibilidad en la posproducción, la cámara lenta 4K para capturar tomas espectaculares y los colores y tonos de piel Pantone™ Validated, que simulan toda la gama de colores Pantone del mundo real. El teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico de 3x resalta lo que el ojo no puede ver. Está equipado con el sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, que ofrece una resolución excepcional incluso a distancia. Esto se aplica a su capacidad de Super Zoom Pro de 100x con tecnología moto ai, que captura con precisión monumentos lejanos o edificios intrincados. Además, la distancia focal equivalente a 71 mm de este objetivo es ideal para tomar retratos hermosos y expresivos con un ángulo favorecedor.

con zoom óptico de 3x resalta lo que el ojo no puede ver. Está equipado con el sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, que ofrece una resolución excepcional incluso a distancia. Esto se aplica a su capacidad de Super Zoom Pro de 100x con tecnología moto ai, que captura con precisión monumentos lejanos o edificios intrincados. Además, la distancia focal equivalente a 71 mm de este objetivo es ideal para tomar retratos hermosos y expresivos con un ángulo favorecedor. Objetivo ultra gran angular de 50 MP² con un campo de visión de 122° para capturar paisajes pintorescos de una manera que la mayoría de las cámaras no logran. Este objetivo también funciona como cámara macro para capturar los detalles más pequeños y primeros planos artísticos.

con un campo de visión de 122° para capturar paisajes pintorescos de una manera que la mayoría de las cámaras no logran. Este objetivo también funciona como cámara macro para capturar los detalles más pequeños y primeros planos artísticos. La cámara para selfies de 50MP cuenta con el sensor Sony LYTIA™ 500 de 50 MP, que crea imágenes ricas en contraste gracias a la tecnología Quad Pixel.2 También permite grabar video en 4K, lo que produce contenidos con colores vivos y una claridad impresionante para crear contenidos de nivel profesional que se pueden publicar.

Convirtiendo cada foto en una imagen impresionante, moto ai se integra en cada sensor de la cámara, lo que garantiza una resolución de alta calidad, colores vivos y ruido reducido. El Photo Enhancement Engine es fundamental en este proceso, ya que aplica ajustes precisos de color, brillo y textura a cada foto.

Rendimiento excepcional de Snapdragon y capacidades de IA

Ya sea para comunicarse con compañeros de trabajo en todo el mundo o para realizar múltiples tareas en su propio jardín, los usuarios pueden aprovechar la potente plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 5 de 3 nm y disfrutar de un rendimiento de IA de última generación. Su motor de procesamiento de IA dedicado permite a los consumidores alcanzar velocidades ultrarrápidas (hasta 3,8 GHz) con la CPU personalizada y las rápidas velocidades de la GPU, así como un rendimiento superior de la NPU. Con él, los usuarios obtendrán un rendimiento ultrarrápido, una experiencia de juego ultrasuave y una IA más inteligente en el dispositivo que mejora todo, desde la velocidad hasta la eficiencia energética.

El procesador también mejora el ya impresionante rendimiento de la cámara del dispositivo, ofreciendo un procesamiento de imágenes superior y una captura de vídeo de alta definición. El procesamiento adicional de IA en el dispositivo incluye mejoras en el reconocimiento de imágenes, la asistencia por voz y la eficiencia energética general. El motorola signature es también el primer smartphone con un sistema de refrigeración de metal líquido con malla de cobre, que mantiene bajas las temperaturas y alto el rendimiento.

Además de estas capacidades de IA, los usuarios del motorola signature también pueden disfrutar de las funciones avanzadas de moto ai que añaden magia y asistencia a los momentos cotidianos. Han sido diseñadas por una base de más de un millón de usuarios mensuales y ahora cuentan con una mayor disponibilidad de idiomas, que incluye alemán, francés, polaco, rumano, italiano y japonés.

Con un nuevo nivel de sofisticación, el motorola signature permite a los usuarios acceder a servicios de alta calidad y ventajas considerables directamente desde el dispositivo. Estas ventajas incluyen:

Hasta siete actualizaciones del sistema operativo Android™ y hasta siete años de actualizaciones de seguridad, 4 la mejor política de actualización de Motorola hasta la fecha.

la mejor política de actualización de Motorola hasta la fecha. Asistencia personalizada bajo demanda, que ofrece a los usuarios acceso exclusivo a experiencias de lujo en viajes, restaurantes, eventos y mucho más. Estará disponible a finales de este año.

El motorola signature funciona con Android 16 para mejorar la privacidad, la seguridad y la flexibilidad a la hora de personalizar el dispositivo, y está equipado con experiencias de software impulsadas por Motorola que proporcionan opciones adicionales de creatividad, personalización y protección.

El único teléfono ultradelgado de su categoría

Con su diseño ligero, el motorola signature combina elegancia y resistencia. Reforzado con Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, el dispositivo ofrece una clasificación IP68 e IP69 para la protección contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión, y resiste la inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.7 Superando los límites del diseño de los smartphones ultradelgados, el motorola signature es el único teléfono ultradelgado de su categoría que cumple con los estándares de durabilidad de grado militar.1,8 Esto permite que el teléfono funcione a la perfección en temperaturas extremas y altitudes elevadas, lo que lo hace ideal para visitar islas tropicales o centros de esquí.

La batería más grande de su categoría entre los teléfonos ultradelgados

Incluso dentro del delgado marco del motorola signature, los consumidores tienen una gran potencia al alcance de la mano. La batería de silicio y carbono de 5200 mAh9, con hasta 52 horas de autonomía3, se mantiene cargada durante todas las reuniones, cenas y destinos. Los usuarios pueden disfrutar de hasta 57 horas de reproducción de música en streaming10 y hasta 28 horas de reproducción continua de vídeo10, para que puedan alargar su entretenimiento al máximo. Cuando la batería se agota, la carga TurboPower™ de 90 W proporciona a los usuarios potencia para todo el día en solo 7 minutos3,11, lo que es ideal para los descansos entre reuniones, ya que los usuarios pueden permanecer conectados en todo momento. Los consumidores también pueden recurrir a la carga inalámbrica de 50 W si desean una experiencia sin cables.12

La pantalla con colores Pantone™ Validated más brillante en su categoría y la frecuencia de actualización más alta de su categoría

El brillo adquiere una nueva forma con la pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas y una frecuencia de actualización ultrarrápida de 165Hz13, la más alta de su categoría.5 Su resolución Super HD ofrece un 14 % más de píxeles que el Full HD, lo que aumenta la nitidez de cada detalle y añade contraste a los momentos que se ven en pantalla. El brillo máximo de la pantalla (hasta 6200 nits)14 garantiza una mejor visibilidad sin dañar la vista. El contenido se muestra auténtico y realista gracias a Pantone™ Validated Display Calibration.

El motorola signature también incluye Dolby Vision, que seduce a los usuarios con un brillo asombroso, un contraste incomparable y colores cautivadores para transformar el contenido con detalles cinematográficos ricos.

El motorola signature cuenta con la tecnología Sound by Bose y Dolby Atmos®, que revelan una mayor profundidad, claridad y detalles para una experiencia de audio envolvente. Los altavoces estéreo duales ayudan a transmitir un audio de alta calidad sobre la marcha, mientras que la experiencia única de Bose en el ajuste de ecualización crea una aventura auditiva. Los usuarios también pueden acceder a un audio de nivel profesional con el sistema de sonido certificado Hi-Res y descubrir la Snapdragon Sound™ Technology Suite para llamadas de negocios nítidas, entretenimiento sin retrasos y música cautivadora con Qualcomm® aptX Lossless.

Hitos en materia de sostenibilidad

Además de las características distintivas del dispositivo, el motorola signature se ha diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad. Motorola, que forma parte del Grupo Lenovo, se centra en promover los compromisos y objetivos generales de la organización en materia de sostenibilidad. En concreto, con el Motorola Signature, los usuarios pueden esperar:

Materiales reciclados con más del 63 % de metales reciclados y aluminio 100 % reciclado en la carcasa central. El dispositivo también cuenta con varios tipos de plásticos reciclados, como el soporte superior del altavoz, que contiene un 65 % de plástico reciclado postconsumo (PCR) y un 20 % de plástico oceánico (OBP).

con más del 63 % de metales reciclados y aluminio 100 % reciclado en la carcasa central. El dispositivo también cuenta con varios tipos de plásticos reciclados, como el soporte superior del altavoz, que contiene un 65 % de plástico reciclado postconsumo (PCR) y un 20 % de plástico oceánico (OBP). Packaging sin plástico , con impresión con tinta de soja y componentes totalmente reciclables.

, con impresión con tinta de soja y componentes totalmente reciclables. Autonomía de la batería a lo largo de sus 1200 ciclos de vida útil 15 y tecnología de batería de silicio-carbono para una batería de larga duración y un diseño delgado sin concesiones.

a lo largo de sus 1200 ciclos de vida útil y tecnología de batería de silicio-carbono para una batería de larga duración y un diseño delgado sin concesiones. Longevidad y durabilidad, ya que el dispositivo cumple con los estándares militares de durabilidad (MIL-STD-810H), incluye las clasificaciones IP68/IP697 y está mejor protegido por Gorilla Glass Victus 2.

Para obtener más detalles sobre las características de sostenibilidad del motorola signature, consulta los informes medioambientales del producto en la página de responsabilidad corporativa de Motorola.

Disponibilidad

El motorola signature llegará a determinados países de Europa con un precio de venta recomendado a partir de €999. En los próximos meses se comercializará en Oriente Medio, África, Latinoamérica y Asia-Pacífico. Para obtener información sobre precios y disponibilidad en su país, ponte en contacto con tu equipo de relaciones públicas local.

