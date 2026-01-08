HONOR, marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, presentó una serie de opciones diseñadas para ayudarte a cumplir los objetivos en 2026.

"Ya sea que busques una vida más organizada, activa, deportiva o enfocada en el cuidado de tu salud, HONOR tiene la alternativa ideal para ti", afirma la marca.

Para quienes desean llevar un control de su bienestar y mantener una rutina deportiva, los dispositivos HONOR ofrecen herramientas que monitorean tu estado físico y sugieren actividades adecuadas, desde caminatas hasta sesiones de yoga, con recordatorios inteligentes que se adaptan a tus preferencias. Y si tu prioridad es la productividad, los smartphones de la marca brindan un rendimiento ágil para multitareas intensivas, sin dejar de lado momentos de relajación y entretenimiento con juegos y experiencias multimedia.

"Estamos enfocados en ofrecerte una gama de productos que te acompañen de manera efectiva y dinámica en tus tareas, ayudándote a mantener el control de tus planes y alcanzar tus metas en este nuevo año 2026″, expresó Moisés Abreu, Marketing Manager de HONOR República Dominicana.

HONOR X7d, para quienes buscan productividad y durabilidad

Su gran batería de 6.500 mAh, pantalla de 120 Hz y notable resistencia a caídas y al polvo, con certificación IP65 hacen del HONOR X7d un dispositivo de mucha utilidad, multitareas y durabilidad que le permiten a los usuarios realizara todas sus tareas y actividades productivas. Está diseñado para ofrecer un rendimiento fluido en tareas cotidianas, una gran autonomía y durabilidad.

En cuanto sus características más importantes destacan que dispone de una amplia pantalla TFT-LCD FullView de 6,77 pulgadas con resolución HD+ y una suave tasa de refresco de 120 Hz, lo que mejora la experiencia visual y la fluidez al desplazarse.

Rendimiento y Almacenamiento: Impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 685, ofrece un desempeño adecuado para la multitarea y juegos ligeros. Viene con 8 GB de RAM (expandible virtualmente a 16 GB con HONOR RAM Turbo) y 256 GB de almacenamiento interno.

HONOR Watch 5, ideal para el seguimiento de la salud y el deporte

Para aquellos cuya prioridad es el seguimiento de su salud y realizar una rutina deportivo, la solución está a su alcance para todo este 2026 con el HONOR Watch 5, que es una fusión entre comodidad y estilo.

Con HONOR Watch 5 vive sin límites y sin preocuparte por la con una autonomía de hasta 15 días, un entrenador personal en tu muñeca, con estética de reloj inteligente, ofreciendo un seguimiento integral de la salud y funciones de conectividad esenciales. Su diseño combina una caja de aleación de aluminio y fibra de polímero reforzado, con un peso ligero de 35 gramos que incluye una corona giratoria funcional y correas intercambiables estándar de 22 mm.

Esta banda deportiva y de salud ofrece monitoreo de frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre (SpO2), estrés y seguimiento del sueño. Incluye GPS integrado para el rastreo preciso de rutas y un asistente de dieta con IA. HONOR Watch 5 es compatible con Bluetooth 5.2 y permite realizar y contestar llamadas desde la muñeca tras la conexión al teléfono.

HONOR Magic V3, un dispositivo super delgado

El HONOR Magic V3 es conocido por ser uno de los dispositivos plegables super delgado y ligero del mercado que destaca por su potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una versátil configuración de triple cámara. Este dispositivo combina un diseño innovador con un hardware de buque insignia. Este plegable utiliza materiales de grado aeroespacial y una bisagra robusta, lo que les otorga una alta resistencia a impactos y al agua.

HONOR Magic V3 tiene una memoria de 12 GB o 16 GB de RAM y 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno, sin ranura para tarjeta microSD, así como resistencia al agua con certificación IPX8 y bisagra de "súper acero" y un sistema operativo MagicOS 8.0.1 (basado en Android 14).

Con estos dispositivos, HONOR reafirma su compromiso de ofrecer tecnología que impulsa la productividad, el bienestar y el entretenimiento, acompañando a los usuarios en cada paso hacia sus metas del 2026.

