Donald Trump ha puesto en receso sus amenazas contra Irán por las próximas dos semanas, pero ya Irán sabe que tiene en su poder una bomba atómica que hasta el inicio de los enfrentamientos el 28 de febrero desconocía: El estrecho de Ormuz.

La consideración la hizo el periodista Jean Michel Caroit, quien consideró que al poner fin unilateralmente con Irán a las hostilidades todavía no se sabe en qué situación quedaría Israel, que continúa bombardeando el Líbano, y que probablemente siga atacando a Irán, porque sus objetivos han fracasado, pese a que estuvo en Washington en la reunión en la que se decidió que Estados Unidos atacaría al régimen de los Ayatolas.

Caroit dijo que lo más importante en este momento es que Donald Trump, con su ofensiva, ha dado a Irán un arma más terrible que la bomba atómica, que es el conocimiento del poder que posee con el cierre del estrecho de Ormuz.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dijo que la guerra se detiene parcialmente, y han muerto miles de personas, especialmente en Irán y en El Líbano, con daños materiales inmensos en la producción y exportación de petróleo y de gas, más los daños provocados a plantas desalinizadoras en los países del golfo, como Qatar, Kuwait, el Líbano y en Gaza.

Dijo que no hay cambios significativos sobre la cuestión de fondo de esta crisis, que es la situación de los palestinos en Gaza, que están siendo afectados, desplazados, aniquilados por los judíos y loas tropas de Benjamín Netanyahu.

Sobre la situación de Haití y el inicio del programa de la ONU de supresión de bandas, iniciado el primero de abril, dijo que el mismo depende de Donald Trump y de Marco Rubio. Dudó que ambos brindaran apoyo material a este proyecto, que consiste en el envío de 5,500 elementos militares, y apenas han llegado 50 procedentes de Chad, en África. Otros 300 soldados llegarán desde Chad, también Guatemala y Bangladesh se han comprometido a enviar tropas. Ya los soldados de Kenia se marcharon sin lograr ningún propósito. El dinero de la misión de supresión de bandas deben aportarse desde Estados Unidos y Canadá, lo que luce remoto que ocurra.

Dijo que el uso de drones de los mercenarios contratados por el gobierno de Haití no ha funcionado bien. Han matado a 1,243 personas, entre ellas civiles y niños, pero no han eliminado a ningún jefe de banda. Los drones han asesinado a 15 menores de edad, niños.

El otro problema es que se ha detectado que muchos niños han sido incorporados a las bandas, y en Haití no hay cárceles ni condiciones para manejar una situación con niños armados, porque tampoco podrían ser asesinados.

Jean Michel Caroit fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más