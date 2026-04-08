Si vives en Phoenix, ¿puedes apostar por el resultado de las elecciones a gobernador de Arizona de 2026? ¿Y qué tal si un residente de Hartford quiere apostar en un partido de baloncesto de la Universidad de Connecticut?

Hasta hace poco, las respuestas eran bastante claras. Arizona ha prohibido las apuestas relacionadas con las elecciones durante más de un siglo, y Connecticut prohibió las apuestas en equipos universitarios locales cuando legalizó otras formas de apuestas deportivas en 2021.

Pero los mercados de predicción nacionales, como Kalshi y Polymarket, han complicado considerablemente el panorama. Estas empresas en rápido crecimiento ofrecen «contratos de eventos» que emparejan a clientes que quieren apostar por el lado opuesto de resultados binarios. Algunas apuestas se basan en los precios de acciones y las tasas de interés, por lo que se parecen mucho a las inversiones. Otras se enfocan en los ganadores de los Óscar y en eventos deportivos, y se parecen mucho más a los juegos de azar.

Al mismo tiempo, las apuestas sospechosamente oportunas antes de los ataques de EE. UU. contra Venezuela e Irán han suscitado el temor de que las plataformas se estén utilizando para lucrar con información privilegiada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ahora se están presentando demandas que podrían alterar fundamentalmente no solo los mercados de apuestas, sino también el equilibrio de poder dentro del sistema federal de gobierno de EE. UU. El mes pasado, Arizona presentó cargos penales contra Kalshi, acusándola de operar un negocio de apuestas sin licencia que ofrece apuestas ilegales sobre elecciones. Al menos otros 20 estados han optado por la vía misma del litigio civil, y un juez federal le prohibió temporalmente a Kalshi operar en Nevada.

Los Trump protagonistas, dinero en juego

Pero Kalshi, que cuenta con Donald Trump Jr. como «asesor estratégico», alega que sus contratos son legales según las normas federales y ha pedido ayuda a las altas esferas del gobierno. La semana pasada, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó a Arizona, Connecticut e Illinois para impedir que apliquen las leyes estatales a los mercados de predicción.

La administración Trump dice que está protegiendo el mercado financiero nacional de swaps de trámites burocráticos innecesarios. «La CFTC seguirá salvaguardando su autoridad reguladora exclusiva frente a reguladores estatales excesivamente celosos», dijo el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, nombrado por Trump.

Pero los estados sostienen que están cumpliendo con su duradero deber de proteger a los ciudadanos de industrias que podrían causarles daño. «Arizona no se dejará intimidar para permitir que ninguna compañía se sitúe por encima de la ley estatal», dijo la fiscal general del estado, Kris Mayes. Su homólogo de Connecticut, William Tong, dijo: «Defenderemos enérgicamente las leyes de protección al consumidor de sentido común de Connecticut».

Esta lucha pone de manifiesto los conflictos que surgen cuando las empresas innovadoras difuminan las líneas —o se aprovechan de las lagunas— entre los mercados nacionales que el gobierno federal tiene la responsabilidad de regular y las actividades cotidianas que tradicionalmente recaen bajo el control estatal. Estos enfrentamientos se volverán más comunes y acalorados.

Mientras Donald Trump ha intentado reducir el gobierno federal y recortar la regulación, los fiscales generales estatales han intervenido para utilizar sus leyes e iniciar acciones de cumplimiento en áreas como las criptomonedas, las finanzas de consumo y la defensa de la competencia, donde consideran que el gobierno estadounidense ha fallado.

La administración Trump también se ha comprometido públicamente a impedir que los estados regulen la inteligencia artificial (IA), a pesar de que el presidente y el Congreso aún no han elaborado sus propias regulaciones.

Esa situación refleja, en cierto modo, lo que está sucediendo en los mercados de predicción. En 2010, el Congreso le otorgó a la CFTC la facultad de impedir que las bolsas reguladas, como Kalshi, ofrecieran contratos relacionados con eventos que fueran «contrarios al interés público», como parte de la ley de reforma financiera Dodd-Frank. Las razones aceptables para semejante prohibición incluyen los derivados que impliquen «juegos de azar» o «actividades ilegales según cualquier ley federal o estatal».

Pero la ley no dice nada sobre lo que ocurre si la CFTC opta por una regulación menos estricta y permite que se celebren contratos de eventos que entren en conflicto con las leyes estatales sobre apuestas y campaña electoral.

Algunos abogados especializados en juegos de azar creen que eso podría presentar un problema para Kalshi, ya que la Corte Suprema se ha mostrado escéptica cuando las agencias administrativas han intentado obtener nuevos poderes regulatorios. «El Congreso no crearía una jurisdicción exclusiva de la CFTC sobre algo tan trascendental como las apuestas deportivas por la puerta trasera sin utilizar un lenguaje claro y explícito», afirma Daniel Wallach.

Pero la primera corte federal de apelaciones en considerar el asunto falló en sentido contrario, al determinar el lunes que la regulación de los swaps de la CFTC «prevalece» sobre las leyes estatales de Nueva Jersey en materia de juegos de azar. Otras dos cortes de apelaciones se pronunciarán sobre el tema en breve.

Seguramente hay alguien, en algún lugar, con mucho dinero en juego en el resultado final.

(Brooke Masters. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

Financial Times El Financial Times (FT) es reconocido globalmente como una de las organizaciones de noticias más importantes, destacada por su autoridad e integridad editorial. Fundado en 1888, ha evolucionado de ser un diario enfocado en Londres a convertirse en una corporación mediática global. El 93% de sus lectores son digitales. Ver más