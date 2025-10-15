El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes, manifestó este miércoles que el programa Tarjeta Joven RD aumentará la deuda pública sin asegurar bienestar general debido a que, sin una política clara, los recursos se gastan sin beneficios sostenibles para la comunidad.
Mediante un comunicado, el dirigente peledeísta indicó que este programa lanzado por el Ministerio de la Juventud responde a una "estrategia de corte electoral", para tratar de revertir la “impopularidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM)".
“Se reparten fondos en diferentes sectores sin evaluar si el efecto real mejora el bienestar general ni si es la mejor opción disponible. No hay criterios claros y se sacrifica la estabilidad de las cuentas públicas”, precisó.
Reyes advirtió que, sin una política pública y objetivos definidos, el gasto podría resultar en despilfarro y no producir ningún avance tangible en el bienestar social.
