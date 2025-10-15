El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes, manifestó este miércoles que el programa Tarjeta Joven RD aumentará la deuda pública sin asegurar bienestar general debido a que, sin una política clara, los recursos se gastan sin beneficios sostenibles para la comunidad.

Mediante un comunicado, el dirigente peledeísta indicó que este programa lanzado por el Ministerio de la Juventud responde a una "estrategia de corte electoral", para tratar de revertir la “impopularidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM)".

“Se reparten fondos en diferentes sectores sin evaluar si el efecto real mejora el bienestar general ni si es la mejor opción disponible. No hay criterios claros y se sacrifica la estabilidad de las cuentas públicas”, precisó.

Reyes advirtió que, sin una política pública y objetivos definidos, el gasto podría resultar en despilfarro y no producir ningún avance tangible en el bienestar social.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más