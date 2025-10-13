El Ministerio de la Juventud anunció el lanzamiento de la Tarjeta Joven RD, un mecanismo diseñado para centralizar beneficios estatales y privados dirigidos a jóvenes del país.
La iniciativa busca mejorar el acceso de la población juvenil a programas de educación, salud y transporte, mediante una tarjeta digital o física conectada a una aplicación móvil.
Según la institución, los beneficiarios recibirán un aporte económico de RD$ 2,500 y descuentos en servicios de transporte público como el Metro, la OMSA y el Teleférico.
El programa también contempla la afiliación gratuita al Senasa subsidiado para jóvenes sin seguro médico, además de rebajas en museos, talleres y comercios aliados.
El proceso de registro incluye una verificación de elegibilidad basada en cruces institucionales, con el fin de garantizar que los recursos lleguen al público objetivo.
Los jóvenes interesados en acceder a los beneficios de la Tarjeta Joven RD pueden completar su inscripción a través del formulario oficial disponible en el sitio web del Ministerio de la Juventud, en https://juventud.gob.do/tarjeta-joven/, donde deberán proporcionar sus datos para verificación de elegibilidad y registro en la plataforma digital.
Compartir esta nota