La Tarjeta Joven RD o tarjeta JOVEN es una iniciativa del Ministerio de la Juventud creada para reunir en una sola plataforma los principales beneficios estatales y privados destinados a la población juvenil del país.

Se trata de una tarjeta digital e interoperable, disponible también en formato físico, que busca fortalecer la inclusión social, educativa y económica de los jóvenes dominicanos.

A través de este mecanismo, los beneficiarios podrán recibir un aporte económico de RD$ 2,500, descuentos en transporte público, como el Metro, la OMSA y el Teleférico, afiliación gratuita al SENASA subsidiado y rebajas en actividades culturales y comercios aliados.

La tarjeta se gestiona desde una aplicación móvil, que permite activar los beneficios y acceder a información sobre programas y servicios disponibles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Cómo obtener la tarjeta JOVEN?

Los interesados pueden registrarse a través del formulario oficial disponible en https://juventud.gob.do/tarjeta-joven/.

El proceso de inscripción incluye una verificación de elegibilidad mediante cruces institucionales, para garantizar que los recursos lleguen a los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos.

Con este proyecto, el Ministerio de la Juventud busca consolidar los programas de apoyo existentes y ofrecer una vía más accesible y moderna para el desarrollo integral de la juventud dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más