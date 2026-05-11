El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició la emisión de la nueva licencia de conducir en República Dominicana, en medio de un debate sobre el período de vigencia otorgado a las personas mayores de 65 años.

La discusión surgió luego de que el magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, comentara que al renovar su licencia solo pudo obtener una vigencia de dos años, en lugar de cuatro, debido a las disposiciones establecidas para los conductores mayores de 65 años.

La medida está contemplada en el Decreto 6-19, que establece el Reglamento de Licencias de Conducir en República Dominicana.

La normativa regula los procedimientos para obtener, renovar, suspender o cancelar las licencias emitidas por el Intrant, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito mediante controles más rigurosos sobre las capacidades físicas y aptitudes de los conductores.

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El reglamento dispone que las licencias de las categorías 01, 02 y 05 tengan una vigencia de cuatro años hasta que el titular cumpla 65 años. A partir de esa edad, la renovación pasa a ser de dos años.

En el caso de las categorías 03 y 04, correspondientes a vehículos pesados y transporte de pasajeros, la vigencia es de tres años y luego de los 65 años se reduce a un año.

¿Qué se toma en cuenta?

La normativa también establece que el período de vigencia puede disminuir en estas condiciones:

El período de vigencia de la licencia puede reducirse.

La reducción aplica si durante la evaluación médica se detecta alguna enfermedad o condición de salud.

La condición debe ser susceptible de agravarse con el tiempo.

Esto puede ocurrir aunque la persona aún esté apta para conducir.

Asimismo, prohíbe circular con licencias vencidas y faculta a las autoridades a remitir a los conductores al Intrant para aplicar las disposiciones de la Ley 63-17.

Sobre el tema, el obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, consideró necesario revisar la disposición que limita a dos años la validez de la licencia para las personas mayores de 65 años. A su juicio, la normativa debe tomar en cuenta las capacidades reales de cada ciudadano y no únicamente su edad.

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