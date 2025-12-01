El politólogo Luis González explicó este lunes que la manifestación multitudinaria realizada por el partido Fuerza del Pueblo (FP) fue en contra del Gobierno no de la organización política, por lo que no considera un acto de proselitismo.

La denominada Marcha del Pueblo, encabezada por el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández se fundamentó en reclamos sociales, tales como: el encarecimiento de los alimentos, la falta de indexación salarial, la escasez de agua potable, el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de los medicamentos, la inseguridad, entre otras problemáticas.

En ese orden, el politólogo indicó que la movilización no violó Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, indicando que el acto fue por razones de oposición.

“La marcha no fue una violación a la ley electoral porque no se estaba promoviendo un candidato, o sea, la marcha fue para llamar la atención sobre los elementos que se tienen para hacer oposición y la ley no prohíbe hacer oposición”, manifestó.

En cuanto a las declaraciones de Fernández, quien calificó el acto como muestra de un “plebiscito”, al tiempo que enfatizó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) “debe recoger las maletas” porque la oposición ganará en primera vuelta, el politólogo indicó que el expresidente de la República no está incurriendo en el proselitismo, sino que está cumpliendo con su rol de ser partido opositor.

“Sencillamente está haciendo un trabajo de oposición, y para eso son los partidos de oposición y no se pueden desligar de sus símbolos. Todo el mundo sabe que él (Leonel) representa la fuerza del pueblo y eso no es proselitismo ni es violación de la ley”, puntualizó.