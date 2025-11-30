Fuerza del Pueblo realiza multitudinaria manifestación contra el Gobierno

La Fuerza del Pueblo (FP) celebró este domingo una "multitudinaria" contra el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afectan, según la organización, a las familias dominicanas, y que fue encabezada por el expresidente Leonel Fernández.

Esta nueva manifestación se suma a las grandes movilizaciones sociales que la organización ha venido encabezando en los últimos años. En enero de 2023, miles de jóvenes marcharon desde el Parque Colón hasta el Altar de la Patria, reclamando oportunidades, educación, empleos dignos y una vida sin miedo, expresó la FP en un comunicado.

Leonel Fenández habla a sus seguidores.

Hoy, ese mismo espíritu se desborda nuevamente en las calles. Desde el punto inicial, la multitud ocupa completamente la Nicolás de Ovando, extendiéndose por cuadras enteras y desbordando las aceras. Familias completas, trabajadores, madres solteras, jóvenes, comunitarios, comerciantes, profesionales, adultos mayores y ciudadanos que han salido espontáneamente de sus casas levantan pancartas, banderas y consignas.

En balcones, ventanas, colmados y otros negocios, decenas de personas aplauden, gritan "¡Leonel, estamos contigo!", "¡No aguantamos más!" o simplemente levantan la mano en señal de respaldo a la movilización.

La marcha de hoy, encabezada por Fernández, es descrita por los organizadores como "una marcha del pueblo dominicano que está cansado, que exige respuestas y que se levanta en dignidad".

La marcha se fundamenta en reclamos sociales urgentes: el encarecimiento de los alimentos, la falta de indexación salarial, la escasez de agua potable, el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de los medicamentos, la inseguridad y el incumplimiento de compromisos oficiales con los productores y comunidades vulnerables.

Antes de iniciar el recorrido, la secretaria de la Mujer de la Fuerza del Pueblo, Angie Brooks, leyó una proclama que estremeció a todos los presentes y marcó el tono humano de la jornada.

En sus palabras, Brooks recordó que el luto que hoy carga la mujer dominicana "no es un símbolo, es historia y presente".

Habló de las que no volvieron, de las que viven con miedo, de las que denunciaron y fueron ignoradas por un Estado que no garantiza sus derechos.

Señaló que este luto nació de instituciones que han dado la espalda, de promesas incumplidas y de órdenes de alejamiento que terminaron en tragedia.

También subrayó que hoy se marcha por las que huyen, por las que gritan sin ser escuchadas, por las que quedaron en silencio dejando niños huérfanos, por las que enfrentan muertes maternas evitables, por las que cargan solas la crianza, la factura eléctrica, la comida que falta, la doble jornada y la desesperación diaria.

Este país, dijo no puede seguir viviendo como si nada pasara en una tierra donde la inseguridad es una sombra y la vida se ha vuelto demasiado cara.

Brooks concluyó proclamando que, aunque estén de luto, el luto hoy se convierte en fuerza, en unión y en determinación. Desde cada rincón del país y desde la diáspora, la Secretaría de la Mujer levantó la voz para exigir protección, dignidad y justicia para todas. "Todas merecemos volver a casa. Todas merecemos vivir sin miedo", afirmó.

El trayecto abarcó los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, y finalizará entre San Carlos y Villa Francisca.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada, la organización dispuso de más de 750 colaboradores de apoyo operativo, integrados a los equipos de protección y control.

El recorrido tiene 62 esquinas, cada una con cuatro compañeros responsables de viabilizar el tránsito, además de 65 miembros adicionales distribuidos en puntos estratégicos.

En respeto a las zonas sensibles, se ha establecido la disposición de no utilizar música en áreas hospitalarias.

