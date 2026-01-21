Miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respaldaron la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano sobre corrupción y crisis social, aunque en su pronunciamiento no hicieron referencia a los casos de corrupción que vinculan a miembros de su organización.

En un comunicado de prensa, tanto la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, como el titular de la Secretaría de Cultos del partido, Gustavo Guzmán, coincidieron en que el documento de los obispos confirma las denuncias que la organización ha realizado sobre la situación del país.

Cuello aseguró que lo planteado por la Iglesia demuestra que el partido ha estado en lo cierto respecto a las denuncias.

"Los males en la República Dominicana han aumentado, la calidad de vida de la gente ha bajado y los casos de corrupción van en aumento", expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Guzmán, por su lado, dijo que los temas de la Carta Pastoral son urgentes y que el país necesita cambios profundos. El funcionario pidió a los dominicanos estar atentos a lo que ocurre y no permanecer indiferentes.

Sin embargo, el PLD no hizo referencia los casos de corrupción que enfrentan varios de sus exfuncionarios en los tribunales, como el caso Antipulpo, Coral, Medusa y Calamar, que involucra millonarios desfalcos ocurridos cuando el partido estaba en el poder, según la investigación.

La Carta Pastoral, emitida por motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, hace un llamado general contra la corrupción sin señalar a ningún partido o gobierno específico. El documento cita:

"Que la mano de la justicia, sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción".

Los obispos hacen mención de las muertes de enfermos, señalando que su medicina les fue negada por manos manchadas por la corrupción (siendo el caso Senasa – operación Cobra – un ejemplo de esto), como parte de una reflexión espiritual sobre la renovación del compromiso bautismal.

Así como extienden una invitación al pueblo a renovar el bautismo y comprometerse para continuar la lucha contra la corrupción, violencia, especialmente hacia los niños y niñas.

El respaldo del partido al documento de los obispos se da días después de que el partido pidiera al Ministerio Público investigar casos de corrupción.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más