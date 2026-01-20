El presidente del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, calificó como “lamentable” lo revelado en reportaje periodístico dado a conocer este fin de semana, en el que presuntamente a empleados del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) se les habría solicitado hasta un 5 % de sus salarios para financiar un movimiento político.

Rodríguez señaló que este hecho no es un caso aislado, sino parte de un patrón preocupante de mecanismos irregulares de financiamiento político que deben ser denunciados e investigados a fondo.

“Este caso se suma a otros escándalos donde, supuestamente, se han evidenciado fórmulas de financiamiento político a través de la corrupción, e incluso del narcotráfico”. José Horacio Rodríguez, presidente del partido Opción Democrática.

A su juicio, estas prácticas violan las leyes vigentes y ponen en evidencia un daño sistémico en la política dominicana que es el uso del dinero como medio para llegar al poder.

“Estos son síntomas de la mala política que debemos dejar atrás. Cuando una campaña se convierte en una competencia de papeletas y de dinero, los candidatos se vuelven locos y terminan buscando recursos de cualquier origen, incluso ilícitos, o recurriendo a la imposición de aportes obligatorios a empleados públicos como en este caso”, indicó el exdiputado.

En ese sentido, Rodríguez insistió en la necesidad de establecer límites al gasto electoral y que se mejore la fiscalización y transparencia de este dinero para que este esté verdaderamente al servicio del bien común.

“Hay que abaratar el costo de la política, si queremos que esté al servicio del bien común no puede seguir siendo tan cara, que hablar de financiar una campaña no tenga que costar miles de millones de pesos “, sugirió.

Finalmente, el presidente del partido Opción Democrática llamó a mirar experiencias internacionales donde el gasto electoral está estrictamente regulado. Mencionó el caso de Bélgica, donde los candidatos solo pueden colocar afiches en murales habilitados por las autoridades electorales de manera gratuita, así como el modelo francés, que establece límites claros al tiempo de publicidad en televisión para evitar altos gastos en publicidad.

Denuncia de descuentos en el ITLA activa alarmas

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) acogió de inmediato la petición hecha este mismo lunes por el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, de una revisión de los procesos internos de su entidad ante denuncias de cobros indebidos a los trabajadores.

Féliz García actuó ante la Digeig tras el señalamiento de la periodista Nuria Piera sobre presuntos descuentos a empleados del ITLA para ayudar a financiar un movimiento político.

"No existe ni ha existido disposición institucional, instrucción administrativa ni procedimiento de nómina que autorice descuentos, retenciones o deducciones con fines ajenos a la institución", aseguró el titular del ITLA.

Nataly Santana Sánchez Abogada Nataly Santana Sánchez. Abogada en derechos humanos | Entusiasta del derecho público. Ejerce derecho público y posee vasta experiencia en derecho electoral. Ha litigado casos relevantes en relación a expulsiones arbitrarias de militantes partidarios, aplicación de la cuota electoral de género ante el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, entre otros. Ver más