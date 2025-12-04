Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionaron la reforma al Código Procesal Penal aprobada por la Cámara de Diputados, argumentando, que lo aprobado no soluciona las dificultades procesales del sistema de justicia.

En ese orden, a través de su cuenta en la red social de X (Twitter), José Dantés Díaz, quien funge como titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la organización política, manifestó que el país necesita una reforma al Código Procesal Penal que no debilite derechos.

Asimismo, indicó que la reforma aprobada “altera” garantías del debido proceso, ignora precedentes del Tribunal Constitucional (TC) y deja en la Procuraduría General de la República (PGR) la decisión sobre qué se modifica y cómo.

“Hoy vemos una cultura donde el Ministerio Público actúa con lógica de “Estado policial”, sin contrapesos. Reforma sí. Contrarreforma, no”, argumentó Dantés Díaz.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De su lado, el exprocurador General de la República y miembro del PLD, Francisco Domínguez Brito subrayó que la reforma “no responde” a las necesidades actuales del sistema de justicia.

“Lo aprobado no endurece la lucha contra el crimen", sostuvo Domínguez Brito.

El exprocurador advirtió sobre un riesgo de que la reforma podría elevar la cantidad de personas en prisión preventiva, lo que, a su juicio, empeorará el hacinamiento en las cárceles afectando especialmente a acusados por delitos menores.

En ese orden, Domínguez Brito llamó a los legisladores a revisar a fondo la pieza y a apostar por un Código Procesal Penal que fortalezca la persecución penal, reduzca la impunidad y responda a los desafíos actuales de la seguridad pública.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más