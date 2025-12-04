La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

La pieza legislativa fue aprobada con 111 votos a favor y 3 en contra, informó el organismo en una nota.

El proyecto de ley debe volver al Senado de la República, donde había sido aprobado previamente, debido a las modificaciones que introdujeron los diputados.

"Hoy hemos culminado con una tarea titánica, nosotros esperamos que estemos dando al país la mejor legislación posible en esta materia, hoy hemos logrado mejoras significativas al proyecto que aprobamos anoche en primera discusión que fue muy bueno también, tengo que decirlo", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, los diputados recibieron, nuevamente, sendas representación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia, entre otras, quienes hicieron algunas observaciones que buscan mejorar la legislación propuesta.

El texto aprobado ordena a los tribunales a aplicar la ley, garantizando la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

Además, procura fortalecer la eficacia de la persecución penal sin menoscabo de las garantías individuales, estableciendo reglas claras para los órganos de investigación, Ministerio Público, la defensa técnica y el Poder Judicial, delimitando sus competencias conforme al principio de separación de funciones procesales.

"La reciente reforma al Código Penal ha redefinido tipos penales, sanciones y estructuras jurídicas sustantivas, creando la necesidad de adecuar el Código Procesal Penal en su conjunto, que requiere una reforma procesal que armonice los procedimientos, fortalezca la capacidad de respuesta del Ministerio Público y de los tribunales y asegure que las reglas del proceso reflejen de manera efectiva los cambios incorporados al régimen penal sustantivo", expresa en uno de sus considerando el dispositivo legal.

