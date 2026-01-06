Geanilda Vásquez, cónsul en Miami, Florida desde 2023, fue designada como la nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, que hasta el momento dirigía Antonio Francisco Peña Guaba.

Vásquez, fue secretaria de Organización del Partido Revolucionario Mayoritario, que luego fue aprobado como Partido Revolucionario Moderno (PRM) como fundadora y principal promotora. Fue su primera presidenta en funciones en 2012.

En el año 2014 lanza su precandidatura a la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer que convenciona a una candidatura presidencial, en ese partido.

En el año 2016, fue coordinadora de campaña adjunta de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

En el año 2020, fue miembro del consejo de ministros, como Ministra de Estado Sin Cartera de la Presidencia.

En estos momentos funge como presidenta de la fundación Proyecto de Rescate Democrático, (en formación) que tiene dentro de sus objetivos la formación política y empoderamiento ciudadano, desde esta plataforma, se impartirán cursos de liderazgo comunitario, participativo, desarrollo de capacidades individuales y colectivas, así como muchas otras áreas sociales, desarrollo comunitario, preservación del medio ambiente, el rescate de los valores y principios que dieron origen a nuestra República Dominicana.

La nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, nació en Moca. Es madre de tres hijos Frangie, Marielle y Diego Vásquez Vásquez.

Abogada, notario, asesora empresarial, empresaria y política. Es doctora en Derecho de formación, con especialidad en el área civil y comercial, legislación de tierras y legislación de seguros.

Ha realizado varios diplomados, postgrados, especializaciones en Alta Gerencia y Gerencia Integral, con maestría en Gerencia Pública. Su vocación política la llevó a realizar estudios de Postgrado en Ciencias Políticas, Marketing Gubernamental, Marketing Político, Gerencia de Procesos, tanto en universidades locales como internacionales, actualmente cursa conjuntamente otra maestría en gestión pública y un Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.

Incursionó en el sector privado fungiendo actuando como vendedora de seguros y en área pública en Seguros San Rafael, donde llegó a la máxima posición de administradora. Más tarde se acompañó como Gerente de Seguros del Banco de Reservas de la República Dominicana, impulsando desde allí la creación de Seguros Banreservas. Toda esta experiencia le dio el punto de partida para la creación de su propia firma de consultoría y corretaje de seguros, Vásquez Asociados la cual conserva hasta la fecha.

En el área financiera acumuló la administración del Centro de Préstamos e Inversiones (CEMPRISA), llegando a colocar una cartera de clientes importantes en el mercado financiero.

En el sector energético fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en donde se distinguió en sus aportes al proyecto de fibra óptica y autopistas eléctricas y luego fue Vicepresidente del Consejo de Administración de Edenorte.

