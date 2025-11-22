El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en coordinación con la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, celebró el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los participantes destacaron la importancia del multilateralismo como herramienta esencial para enfrentar desafíos comunes.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones del Mirex, reunió a representantes del Gobierno dominicano, del Sistema de las Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país, agencias de cooperación, academia, sociedad civil y sectores vinculados al desarrollo sostenible.

En ese orden, el canciller Roberto Álvarez indicó que, a lo largo de estos 80 años, la ONU ha sido un espacio indispensable para el diálogo, la cooperación y la búsqueda colectiva de soluciones.

"Para República Dominicana, el sistema de las Naciones Unidas ha sido un aliado absolutamente fundamental en la promoción de valores, derechos humanos, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la articulación de políticas públicas, y tantos tratados internacionales, que se han llevado a cabo bajo las Naciones Unidas", expresó.

Añadió que para el país el multilateralismo ha resultado esencial al momento de hacer frente a la actual crisis que atraviesa el pueblo haitiano, a propósito del rol desempeñado por las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, con las múltiples resoluciones adoptadas para la supresión de las pandillas y el establecimiento de sanciones al financiamiento de estas.

“Ahora bien, estas resoluciones dependen de la voluntad del pueblo haitiano, de llegar realmente a un consenso, un acuerdo nacional, y este llegue a un fin con unas elecciones que permitan que un gobierno legítimo tome el poder y comience a establecer la paz, el crecimiento económico y la generación de empleos en ese país, así como la tranquilidad que Haití ansía”, manifestó.

Álvarez destacó que, pese a las reformas que requiere la ONU para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos, la organización ha tenido éxito, dado que no se ha registrado una nueva guerra mundial, ha facilitado los procesos de descolonización y de autodeterminación, ha establecido nuevas normas universales, y ha brindado asistencia humanitaria y fuerzas para el mantenimiento de la paz.

En tanto que la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez, dijo que “hoy nos reunimos en un momento decisivo para el multilateralismo. El mundo enfrenta desafíos que no reconocen fronteras: el cambio climático, las crisis de salud, las desigualdades persistentes y los conflictos que amenazan la paz. Ante estas realidades, la cooperación internacional no es una opción, es una necesidad. La ONU es un punto de encuentro único donde todas las naciones, grandes y pequeñas, se reúnen para resolver problemas que ningún país puede resolver por sí solo”.

Durante el acto, se destacó además la larga trayectoria de cooperación entre República Dominicana y las Naciones Unidas, así como los avances logrados conjuntamente en materia de desarrollo, institucionalidad, igualdad de género, resiliencia climática y fortalecimiento democrático.

El acto incluyó un panel central titulado “El Futuro del Multilateralismo: Una mirada desde República Dominicana”, moderado por la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel Caraballo; y cuyos panelistas fueron: Robert Valent, director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación del Desarrollo de la ONU; Magdalena Lizardo, representante de Gobierno/Academia; Elvin Calcaño, representante de la Academia; Sergia Galván, representante de la sociedad civil; y José Singer Weisinger, con experiencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

